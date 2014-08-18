В лагере "Офтобча" завершается третья смена

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Отдыхающие в лагере "Офтобча" ("Солнышко") Папского района Наманганской области ребята совмещают игры с полезными мероприятиями. Так, в субботу здесь побывали сотрудники Гурумсарайского этнографического музея, которые показали интересные находки и экспонаты, поведали об истории древнего Папа.

А работники облУЧС и члены областного объединения воинов-интернационалистов провели несколько военно-патриотических соревнований, а также прочитали лекции по основам безопасности жизнедеятельности.

В ближайшие дни в "Офтобче" завершается третья смена. Помимо серьезных мероприятий, дети занимаются в секциях футбола, баскетбола, тенниса, авиамоделизма, есть кружки юных конструкторов и экологов.

Каждую смену здесь отдыхает 180 детей со всех районов области. Лагерь этот расположен в предгорной зоне в одном из отдаленных сел Папского района – Чадак.

Всего в этот летний сезон, по данным областного объединения профсоюзов, в Наманганской области Узбекистана работали 8 лагерей. В них отдохнули свыше 5,5 тысяч ребят.

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