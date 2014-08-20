Обсуждены актуальные вопросы узбекско-казахского диалога

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. 20 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан Борибаем Жексембином.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанской повестки дня, в том числе, сотрудничество в рамках международных и региональных структур, а также другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что Борибай Жексембин возглавляет дипломатическую миссию Казахстана в Узбекистане с марта 2010 года. Свой предыдущий визит в узбекское внешнеполитическое ведомство посол нанес 12 июня, тогда был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в июне прошлого года по итогам узбекско-казахстанской встречи на высшем уровне в Ташкенте, перспективы расширения связей в культурно-гуманитарной сфере, а также состоялся обмен мнениями по повестке дня планируемых официальных встреч и мероприятий.

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