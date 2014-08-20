В Пекине прошли узбекско-китайские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов отбыл с двухдневным государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

По прибытии в Пекин узбекский лидер проследовал в отведенную ему резиденцию, откуда затем отбыл во Дворец Всекитайского собрания народных представителей, где прошла официальная церемония встречи глав двух государств.

После завершения протокольных мероприятий приветствия Президент Узбекистана Ислам Каримов и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате один-на-один, которые затем продолжились в расширенном составе с участием представительных делегаций обеих стран.

Основными темами переговоров стали вопросы расширения межгосударственного взаимодействия в области политики, включая сотрудничество в рамках ШОС, экономики, торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, несырьевых отраслей, высоких технологий, реализации совместных инвестиционных проектов, а также развития туризма и культурно-гуманитарных связей.

По итогам переговоров Ислам Каримов и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. Также подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие технико-экономического сотрудничества между нашими странами, укрепление партнерства в таких сферах, как энергетика, высокие технологии, банковско-финансовая. Была принята Программа развития отношений стратегического партнерства на 2014-2018 годы, сообщает пресс-служба главы государства.

По завершении переговоров лидеры Узбекистана и Китая выступили с традиционными заявлениями для журналистов.

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