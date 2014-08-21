Наманганские стрелки выступили в Андижане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся в воскресенье в Андижане молодежном чемпионате Республики сборная Наманганской области завоевала третье общекомандное место.

По словам тренера Мухаббат Кондаковой, команда выступила достойно. Чемпионкой Узбекистана сумела стать Ангелина Себова, проявившая снайперские качества в стрельбе из пневматической винтовки среди девушек 1998 года рождении и младше. В старшей группе 91996 – 1997 годы рождения) Мукамамал Тохирова завоевала серебряную медаль.

Неплохо выступили и наманганские пистолетчики. Дмитрий Романовский настрелял на "бронзу", а Камила Исхакова – на "серебро".

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