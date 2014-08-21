



День Российского флага отметят в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Очередное заседание исторического клуба при Российском центре науки и культуры в Ташкенте будет посвящено Дню Государственного флага России. Мероприятие пройдет 22 августа в конференц-зале РЦНК, сообщает пресс-служба РЦНК. Помимо обсуждения событий и исторических параллелей, связанных с знаменитым российским триколором, будут также подведены результаты конкурса – "Моя Родина – Узбекистан" на лучший видеофильм о Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи