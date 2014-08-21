Махаллинцы Намангана успешно играют в футбол

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Региональный этап футбольного турнира махаллинских команд "Футболимиз келажаги" ("Будущее нашего футбола") завершился позавчера в Намангане. На поле спорткомплекса "Баркамол авлод" играли 9 коллективов из 3 областей Ферганской долины.

В младшей возрастной группе (9 – 10 лет) сильнейшими оказались ребята из Багдадского района Ферганской области. в решающем матче они обыграли соперников из команды махалли "Оккургон" Балыкчинского района Андижанской области. Сильнейший был выявлен лишь в серии послематчевых пенальти, поскольку встреча завершилась вничью – 2:2. Пенальти точнее пробили ферганцы – 6:5.

Зато хозяева победили в двух остальных возрастных группах. В средней (11 – 12 лет) сильнейшей оказались ребята из команды "Шарк юлдузи" махалли "Чусткуприк" Туракурганского района, победившие в финале одолевшие коллектив махалли "Ахшак" Ташлакского района Ферганской области – 1:0.

А среди юных футболистов 13 – 14 лет не оказалось равных парням из махалли "Умид" Намангана, представлявших футбольную школу "Навбахор-Умид". С соперниками из махалли "Навруз" Язъяванского района Ферганской области они расправились со счетом 3:0.

Победители и лучшие игроки получили от организаторов специальные призы и почетные дипломы. Также лучшие команды примут участие в республиканском финале.

Турнир "Футболимиз келажаги" проводится общественным фондом "Махалля", Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана и Центральным советом ОДМ "Камолот".

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