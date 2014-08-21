В целях противодействия ВИЧ-инфекции

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 19-20 августа в Бухаре состоялась беседа за "круглым столом", посвященная теме укрепления и развития партнерства в осуществлении мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии в Республике Узбекистан.

Цель организованного Республиканским Центром по борьбе со СПИДом мероприятия заключалась в предоставлении информации о механизмах противодействия распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии на национальном и региональном уровнях.

В нем участвовали представители Глобального фонда Курсиева Назокат, Межведомственного экспертного совета Хусанов Отабек, начальник областного управления здравоохранения Ш.Амонов, представители центральных медицинских учреждений области, областного УВД, хокимията, Комитета женщин, ОДМ «Камолот», фонда «Махалля», ННО «Истикболли авлод», «Интилиш», областных управлений народного образования, среднего специального профессионального образования, сотрудники бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия его участникам представлена информация о системе государственной координации мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в стране, разъяснена роль МЭС и Глобального фонда по борьбе с распространением вышеназванного заболевания. Отмечено, что на противодействие с распространением ВИЧ-инфекции в 2013 году Глобальным фондом было выделено 389 миллионов 958 тысяч сумов.

Вместе с этим, аудитории освещены меры по противодействию распространению туберкулеза и малярии, подчеркнуто, что для медицинских учреждений области по борьбе с данными заболеваниями Глобальным фондом выделено 192 миллиона 672 тысяч 819 сумов.

В процессе беседы отмечалась необходимость предотвращения случаев дискриминации лиц, подверженных ВИЧ-инфекции.

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