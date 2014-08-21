



Обсуждены вопросы семейного благополучия



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 20 августа в Шафирканском районе Бухарской области прошел семинар-тренинг, посвященный вопросам прав женщин в разрешении семейных конфликтов, а также в формировании прочной семьи. В организованном по инициативе районного Комитета женщин мероприятии приняли участие сотрудники хокимията, Комитета женщин, представители ННО, советники сходов граждан района и другие. В процессе мероприятия разговор шел о путях разрешения семейных конфликтов на основе жизненных примеров, отмечена особая роль женщины в урегулировании семейного конфликта и сохранении благоприятной семейной атмосферы. Также подчеркнуты меры по предотвращению семейных конфликтов, а также освещены способы примирения конфликтных семей. В конце семинара его участникам розданы буклеты и литература по предупреждению семейных разногласий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи