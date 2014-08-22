"Крепкая семья – опора общества"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 21 августа в городе Кагане Бухарской области состоялась беседа за "круглым столом", организованная по инициативе общественного фонда "Махалля", при поддержке Комитета женщин.

В мероприятии приняли участие председатели сходов граждан, их советники по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания, специалисты фонда "Махалля" и Комитета женщин, а также жители города.

В процессе мероприятия разговор шел о принимаемых в махаллях мерах по решению семенных проблем, возникающих на социально-бытовой или экономической почве. Кроме этого, отмечена необходимость активной пропаганды среди жителей махаллей здорового образа жизни и преимуществ малого бизнеса и частного предпринимательства.

В заключение встречи выдвинуты предложения по поддержке в канун празднования независимости Узбекистана представителей малообеспеченных семей города.

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