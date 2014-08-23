Мини-технологии для малого бизнеса выставлены в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. Не только посмотреть, но и приобрести самые современные доильные аппараты, тестомесы и даже трактор можно на открывшейся в среду специализированной выставке-продаже мини-технологий и компактного оборудования "Наманганагроминитехэкспо-2014".

Здесь представлено самое разнообразное оборудование для небольших цехов – от полного цикла для выпечки хлеба и пирожных до швейных машин. Причем предлагается не только импортная техника, но и отечественного производства.

Выставка организована Торгово-промышленной палатой Узбекистана в целях распространения передовых технологий и развития малого бизнеса.

Как говорит представитель ООО "Мексавдотехника" (Ташкент) Иброхим Валиев, это общество представило торгово-технологическое оборудование для мини-пекарен, кафе и столовых быстрого питания. Представитель столичной фирмы считает, что предлагаемая техника заинтересует местных бизнесменов. Тем более, что сфера общественного питания в Наманганской области развивается бурными темпами.

Также уверен в успехе и Абдували Жафаралиев из "Техномилк" – официального представителя германской фирмы "Agralis" в Ферганской долине Узбекистана. Немецкая компания предлагает комплекты оборудования для полного цикла производства молока и продуктов его переработки – творога, сливочного масла, сметаны и прочего. Стоит сказать, что в двух районах Наманганской области уже успешно работают фермерские хозяйства и цеха на технологических линиях производства немецкой компании.

Весьма заинтересовали посетителей выставки солнечные батареи, мини-птицефабрика, электрогенераторы и другие виды оборудования, представленные в этой экспозиции. Народ присматривается и приценивается. Время для раздумий у потенциальных приобретателей техники достаточно – выставка "Наманганагроминитехэкспо-2014" продлится до 25 сентября.

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