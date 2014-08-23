В Наманганской области поздравили лауреатов конкурса "Юрт келажаги"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. В четверг в зале Молодежного центра Намангана состоялась пресс-конференция по итогам республиканского этапа конкурса "Юрт келажаги" ("Будущее страны").

Республиканский финал этого творческого соревнования завершился недавно в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. В числе лауреатов конкурса стали пятеро представителей Наманганской области. Так, дипломы первой степени получили студент Наманганского госуниверситета Сардор Рустамов за предложения по развитию гражданского общества и социальной сферы, студенты Наманганского инженерно-педагогического института Равшан Ахмедов и Иброхим Махмуджонов за веб-разработки в области информационных технологий и проект по развитию предпринимательства.

На пресс-конференции пресс-секретарь облсовета ОДМ "Камолот" Зулайхо Зайниддинова и студент НамГУ Улугбек Рузиматов, побывавшие на фестивале "Истиклол фарзандлари", поделились своими впечатлениями.

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