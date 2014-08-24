Наманганский гастарбайтер судится с обманувшими его работодателями

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. Молодой житель Намангана, неудачливый гастарбайтер Ахмаджон М. пытается взыскать с обманувших его братьев Хасана и Хусана М. материальный ущерб.

Несколько лет назад Ахмаджон решил поехать на заработки в Казахстан. Ему посулили работу в лепешечном цехе в Алматы, зарплату в 100 долларов США и бесплатное питание. Однако, как рассказал позже сам пострадавший, за 8 месяцев он получил всего 300 долларов. Остальные 500 баксов хозяин пекарни Хусан пообещал отдать позже, ссылаясь на временные трудности.

Но все же эпопея с попыткой заработать в соседней стране не закончилась. Брат хозяина пекарни в южной столице Казахстана Хасан уговорил-таки Ахмаджона, сказав, что ему вернут долги и будут регулярно платить зарплату. Но слова так и остались словами – и зарплату ему не платили, и долги не возвращали, о чем поведал Ахмаджон в ходе судебного процесса. Попытка Ахмаджона "выбить" положенное завершилась скандалом: его выгнали, дав 100 тысяч узбекских сумов (33 доллара по курсу "черного рынка").

В Намангане он неоднократно обращался к брату хозяина – Хасану М., но без толку. В результате парень вынужден был обратиться в милицию.

Несколько лет назад Хасан М. был осужден по этому делу, частично возместив ущерб – в размере 700 тысяч сумов, и отбыл срок. Однако претензии пострадавшего не были удовлетворены до конца. В ходе недавнего судебного процесса подсудимым был уже Хусан, а Хасан выступал свидетелем.

Суд признал Хусана М. виновным по статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана, но принял во внимание смягчающие обстоятельства. Да и мать пострадавшего заявила, что у нее нет претензий к виновному, если он компенсирует нанесенный ущерб, и попросила суд о снисхождении. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. По амнистии от 2012 и 2013 годов этот срок был значительно сокращен. Также суд постановил солидарно взыскать с братьев 450 тысяч сумов в пользу пострадавшего.

"За последние годы Наманганским городским судом по уголовным делам было рассмотрено много дел о торговле людьми, притом во всех проявлениях. Чаще всего страдают представители рабочих профессий, отправившиеся в страны ближнего зарубежья. Бывало, что введенные в заблуждение женщины выезжали в арабские страны и попадали в сексуальное рабство", – рассказывает заведующий канцелярией городского суда по уголовным делам, юрист III степени Султонмаксуд Холботиров.

По его словам, с начала этого года было рассмотрено 8 дел, связанных с торговлей людьми, 2 – в стадии рассмотрения. Виновные ответили по закону, возместили ущерб.

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