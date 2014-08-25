"Торговля людьми – глобальная проблема сегодняшнего дня"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 23 августа в Жандарском районе Бухарской области состоялась беседа за "круглым столом", организованная по инициативе районного хокимията и органов внутренних дел.

В мероприятии, нацеленном на освещение законных прав и свобод граждан для предупреждения торговли людьми, приняли участие представители органов самоуправления граждан, жители махаллей, представители ННО области, сотрудники хокимията и РОВД.

В ходе беседы присутствующим разъяснены понятие торговли людьми, методы и формы проведения данного преступления, его общественная опасность, а также подчеркнута роль молодежи в борьбе с трафиком людей.

Наряду с этим, предоставлена информация о нормативно-правовых актах Узбекистана по борьбе с торговлей людьми, а также разъяснены законные способы выезда за границу в целях заработка.

В заключение мероприятия его участникам розданы соответствующие материалы, пропагандирующие борьбу с указанным транснациональным преступлением.

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