



Глава государства присвоил звания "Герой Узбекистана" ряду тружеников страны



ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа в честь празднования 23-й годовщины независимости страны Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о присвоении звания "Ўзбекистон Қаҳрамони" ("Герой Узбекистана") ряду граждан за трудовые заслуги. В частности, в соответствии с указом, за выдающиеся заслуги перед государством и народом в деле укрепления независимости Родины, упрочения ее международного авторитета, многолетний и самоотверженный труд в производственной сфере, а также за большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма и преданности народу звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" с вручением высшего знака – медали "Олтин юлдуз" присвоено: Базарову Абдимурату - руководителю фермерского хозяйства "Бозор ўғли Абди" Камашинского района, Кашкадарьинская область,

МаматкуловуШукуржону - директору Алтынкульского экономического колледжа, Андижанская область,

Низамходжаеву Зайниддину Махаматовичу - заведующему отделом Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи