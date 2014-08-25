Посол Японии посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистан была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и ходе реализации ранее достигнутых договоренностей, рассмотрели перспективы развития сотрудничества как в рамках многосторонних структур, так и в плане осуществления совместных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, что предыдущий визит японского посла в МИД Узбекистана состоялся в минувший четверг. Тогда стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной проблематики.

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