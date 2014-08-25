advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
01.09.2018 / 20:23 msk / 22:23 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Президент Узбекистана наградил работников культурно-гуманитарной сферы в честь Дня независимости
25.08.2014 13:33

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с двадцать третьей годовщиной независимости Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, средств массовой информации и других социальных сфер", который приурочен к празднованию 23-й годовщины независимости страны.

В указе, в частности, говорится:

"За весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни

присвоить почетные звания:

"Народный артист Республики Узбекистан”

  • Султонову Нормумину Намозовичу - солисту оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
  • Утбасарову Абдумумину Абдумажитовичу - диктору телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Халиковой Мукаддас Шамаксудовне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра

"Народный бахши Республики Узбекистан"

  • Чоршанбиеву Очилу Элмуродовичу - учителю музыки средней общеобразовательной школы № 46 Гузарского района Кашкадарьинской области, бахши

"Народный мастер Республики Узбекистан"

  • Мадалиеву Масуджону Махмудовичу - мастеру-чеканщику предприятия мастеров народного искусства "Устазода"
  • Муратову Хабибитдину Таджитдиновичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, мастеру резьбы по ганчу

"Народный учитель Республики Узбекистан"

  • Каримову Бахтияру Рауфовичу - учителю информатики средней общеобразовательной школы №90 Чиланзарского района города Ташкента

"Народный хофиз Республики Узбекистан"

  • Иброхимову Илхому Абдуллаевичу - солисту Ферганского областного отделения эстрадного объединения "Узбекнаво"

"Заслуженный артист Республики Узбекистан"

  • Абдукадировой Шодие Дилшатовне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра
  • Атабаеву Алишеру Исраиловичу - члену Объединения деятелей кино Узбекистана, актеру
  • Ахмедову Элмуроду Ганишеровичу - солисту ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
  • Аширалиеву Фуркатбеку Даврон угли - солисту ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
  • Бекчанову Александру Сатимовичу - вокалисту Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими
  • Гулямовой Мухаббат Юсуфовне - танцовщице ансамбля "Тошкент зеболари" при Дворце искусств "Истиклол"
  • Мигнареву Абдухалилу Абдуллаевичу - актеру киностудии "Узбекфильм"
  • Пиязову Женисбеку Буркитовичу - солисту оперы музыкального театра-студии Государственной консерватории Узбекистана
  • Рахимовой Дильнозе Хакимовне - актрисе Самаркандского областного театра музыкальной драмы
  • Турдиевой Юлдуз Чориевне - солистке ансамбля песни и танца Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Хайдаровой Зарифе Бахрамовне - актрисе Андижанского областного театра музыкальной драмы и комедии

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Маврулову Абдухалилу Абдулхаевичу - проректору по духовно-просветительской работе Государственного института искусств и культуры Узбекистана
  • Туйчиевой Зумрат - руководителю отдела Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Р.Глиэра
  • Умурову Хотаму Икромовичу - профессору Самаркандского государственного университета, литературоведу
  • Хасановой Любови Тихоновне - проректору по учебной и научной работе Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии
  • Хусанову Абдумуталу Холмуминовичу - тренеру по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы Дустликского района Джизакской области
  • Кувватовой Рахимахон Сабиржановне - заместителю директора по духовно-просветительской работе средней общеобразовательной школы №1 Сырдарьинского района Сырдарьинской области

"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"

  • Абдурахимову Кариму Бурхановичу - корреспонденту газеты "Правда Востока" по Бухарской области
  • Латыпову Чори Ташмурадовичу - главному редактору газеты "Кишлок хаёти"
  • Урмановой Саадат Убайевне - старшему редактору редакции культурно-просветительских и художественно-развлекательных программ телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"

  • Аяпову Шарапатдину - руководителю отдела по работе с академическими лицеями и профессиональными колледжами Нукусского государственного педагогического института, поэту
  • Башаровой Ферузе Кутлуковне - заведующей отделом главной редакции издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
  • Гиясовой Гулчехре Кучкаровне - режиссеру телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Джумаеву Абдугани Джалиловичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, фотографу
  • Милиеву Сувонкулу - старшему научному сотруднику Института языка и литературы АН Республики Узбекистан, литературоведу
  • Султонову Исажону Абдураимовичу - члену Союза писателей Узбекистана, писателю
  • Тюрину Александру Ивановичу - преподавателю Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода
  • Хакимовой Ровзе Мирсалиевне - звукорежиссеру студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"

  • Мурмусаевой Гулноре Кучкаровне - заведующей референс-лабораторией Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии
  • Омонову Шавкату Эргашевичу - заведующему кафедрой Ташкентского педиатрического медицинского института
  • Ташпулатову Абдувахиту Ганиевичу - директору Республиканского специализированного научного центра костно-гнойной хирургии и последствий травм
  • Узакбаевой Замире Зарликбаевне - педиатру Шуманайского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

  • Сабирову Фархаду Шавкатовичу - старшему тренеру по шахматам Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным играм
  • Тургунову Айбеку Ашировичу - тренеру отделения тяжелой атлетики Андижанского колледжа олимпийского резерва

"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"

  • Мамазулунову Ойбеку Каримшер угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Мочалову Алексею Юрьевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

  • Ахмадалиевой Мукаддасхон Обидовне - учителю физики средней общеобразовательной школы № 21 Бувайдинского района Ферганской области
  • Бобоевой Нигоре Амиркуловне - учителю химии средней общеобразовательной школы № 64 Нарпайского района Самаркандской области

и наградить орденами:

орденом "Буюк хизматлари учун"

  • Каюмова Азизхона - академика АН Республики Узбекистан, литературоведа

орденом "Эл-юрт ҳурмати"

  • Ахмедова Мухаммата Али - председателя Союза писателей Узбекистана
  • Гафурбекова Тухтасина Батыровича - профессора кафедры истории и критики Государственной консерватории Узбекистана, композитора
  • Назарбекова Озодбека Ахмадовича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"
  • Умарова Саидкамила Хамраевича - актера Узбекского Национального академического драматического театра

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

  • Арипову Шохиду Рахматовну - директора специализированной общеобразовательной школы-интерната № 4 города Термеза Сурхандарьинской области
  • Атамуратова Елмурата Турсимуратовича - директора Кенесского сельскохозяйственного профессионального колледжа Чимбайского района Республики Каракалпакстан
  • Мирзаалиева Икболжона Мирзакаримовича (Икбол Мирзо) - заместителя председателя Союза писателей Узбекистана по работе с молодежью
  • Наубетова Даулетяра Дауишбаевича - заведующего отделением травматологии Нукусского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
  • Рахимова Акбара Мухитовича - академика Академии художеств Узбекистана, керамиста
  • Халикову Зулхумор Абдувахидовну - директора средней общеобразовательной школы № 13 Сырдарьинского района Сырдарьинской области

орденом "Мехнат шухрати"

  • Авакова Вячеслава Ервандовича - профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии Ташкентской медицинской академии
  • Авезову Нилуфар Раббанакуловну - ведущего научного сотрудника Физико-технического института АН Республики Узбекистан
  • Бекчанова Нуруллу - заведующего отделением скорой медицинской помощи Багатского районного медицинского объединения Хорезмской области
  • Гайипова Норматжона Нишонбаевича - ведущего редактора издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"
  • Зайтаева Мухамаджона - первого заместителя директора издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"
  • Миршину Ольгу Павловну - заведующую отделом коммунальной гигиены Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
  • Мухамедова Шавката - музыкального руководителя Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
  • Рахимову Рано Сафаровну - руководителя Жондорского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
  • Султанову Угилой Набиевну - учителя физики специализированной общеобразовательной школы № 3 Ангорского района Сурхандарьинской области
  • Юсупова Гуломзакира Есеновича - главного редактора газеты "Нурлы жол"
  • Юсупова Зияутдина Миркадировича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, мастера резьбы по ганчу
  • Якубова Бахтияра Рахимовича - директора Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
  • Куронова Махаммада - исполняющего обязанности руководителя Республиканского научно-практического центра национальной идеи и идеологиии
  • Халимова Жамола Намозовича - преподавателя специального предмета Шофирканского профессионального колледжа бытового обслуживания и национального ремесленничества Бухарской области

За весомый вклад в работу по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни наградить:

орденом "Соглом авлод учун" II степени

  • Абдуллаева Мурота Бобожоновича - детского реаниматолога отделения реанимации Алатского районного медицинского объединения Бухарской области
  • Бозорову Турсуну Наврузовну - медицинскую сестру отделения новорожденных Навоийского областного перинатального центра
  • Бортникову Оксану Ивановну - тренера по синхронному плаванию специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 23 Алмазарского района города Ташкента
  • Каримова Равшана Рахимовича - тренера по национальной борьбе детско-юношеской спортивной школы № 2 города Бухары
  • Наипову Дилдору Турсуналиевну - хормейстера детского ансамбля песни и танца "Булбулча"
  • Шералиеву Саяхат - медицинскую сестру детского дома города Ферганы

орденом "Дустлик"

  • Абдимова Жигербая - актера Каракалпакского государственного театра юного зрителя
  • Абдувахидова Мубаширхона - доцента кафедры "Технологические машины и оборудование" Наманганского инженерно-технологического института
  • Азизова Эркина Турсуновича - члена Наманганского отделения Творческого объединения художников Узбекистана, художника-живописца
  • Балтаева Ботира - члена Хорезмского отделения Творческого объединения художников Узбекистана, реставратора
  • Данилову Наталью Адамовну - актрису Республиканского театра кукол
  • Дурдиева Бармата - заместителя начальника Управления по развитию творческих объединений и народного творчества Министерства по делам культуры и спорта
  • Исакову Бутакуз Камолдиновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы № 30 Булакбашинского района Андижанской области
  • Махмудову Саиду Саидикрамовну - тренера по настольному теннису Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным играм
  • Мухамедалиева Хайдара (Хайдар Мухаммад) - члена Союза писателей Узбекистана, драматурга
  • Пака Виктора Николаевича - председателя Республиканского корейского культурного центра
  • Расулова Батирджана Касимовича - главного дирижера Ташкентского государственного театра музыкальной комедии (оперетты)
  • Роговую Татьяну Петровну - тренера по художественной гимнастике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике
  • Седухина Сергея Михайловича - художника театра-студии "Дийдор"
  • Сунатова Одила - директора детской школы музыки и искусства № 2 города Каттакургана Самаркандской области
  • Сугано Рейко - старшего преподавателя кафедры "Японская филология" Ташкентского государственного института востоковедения
  • Таджибаеву Назиру Атахановну - заведующую хирургическим отделением Кашкадарьинского областного детского многопрофильного медицинского центра
  • Усманову Зухро Октамовну - заместителя главного редактора редакции переводов Национального информационного агентства Узбекистана – УзА
  • Шамуратова Тогаймурата - корреспондента газеты "Зарафшон" Самаркандской области
  • Эргашева Баходира Хожикурбоновича - главного редактора журнала "Фукаролик жамияти – Гражданское общество – Сivil society"
  • Эргашева Рахима Ражабовича - актера Бухарского областного театра музыкальной драмы
  • Эргашеву Мухтасархон Йулдашевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Аълам" Балыкчинского района Андижанской области
  • Юнусова Дамира Идрисовича - артиста республиканского объединения "Ўзбекдавлатцирки"
  • Кдирниязову Кансаят Оразовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 3 Кегейлийского района Республики Каракалпакстан

За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в нашей стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:

медалью "Шухрат"

  • Абдуллаева Икромиддина Нумоновича - музыкального руководителя народного ансамбля "Макомчилар" Бувайдинского района Ферганской области
  • Абдуллаева Мамасаата Ганиевича - руководителя отдела Джизакского колледжа искусств
  • Абдуллаеву Малику Мирзажоновну - медицинскую сестру сельского врачебного пункта "Дустлик" Джалалкудукского района Андижанской области
  • Абдураимову Нигину Жасур кизи - члена сборной команды Узбекистана по теннису
  • Абидову Зульфию Дильшадовну - офтальмолога семейной поликлиники № 51 Юнусабадского района города Ташкента
  • Адилову Саиду Арзиевну - медицинскую сестру поликлиники № 7 Джизакского городского медицинского объединения
  • Аминову Зиёду Аслоновну - старшего редактора телевизионной группы Кашкадарьинской областной телерадиокомпании
  • Аскарова Махмадали Рахбаровича - заведующего отделом Ташкентского зоопарка
  • Бабабекову Юлдуз - учителя математики средней общеобразовательной школы № 33 Юкоричирчикского района Ташкентской области
  • Бабаханову Зебо Абдуллаевну - доцента кафедры "Силикатные материалы и технология редких металлов" Ташкентского химико-технологического института
  • Баймуратова Ашуркула - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
  • Ваисову Гулчехру Ахмедовну - преподавателя английского языка академического лицея № 1 при Ургенчском филиале Ташкентского университета информационных технологий
  • Давлатова Козокжона Кузиевича - пропагандиста Каракульского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
  • Давлатова Эркинжона Худойназаровича - мастера производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа Навоийской области
  • Дадаматова Абдукарима Усмановича - печатника печатного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"
  • Джалилова Батыра Касымовича - машиниста резального оборудования издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
  • Дусанову Надию Юсуповну - члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
  • Ибрагимова Шавката Худайназаровича - режиссера Хорезмской областной телерадиокомпании
  • Имомова Икболжона Мухтаровича - музыканта Национального симфонического оркестра Узбекистана
  • Иргашеву Дурдону Якубджановну - заведующую кафедрой информационной безопасности Ташкентского университета информационных технологий
  • Каримова Мирвосита Мирвасиковича - заведующего отделением Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации
  • Куприянову Наталью Георгиевну - хормейстера Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
  • Мирзаахмедова Султанмурада Тухтамурадовича - оператора-постановщика студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Мирсаидову Мукаддас Олимхужаевну - заведующую сельским врачебным пунктом Каршинского районного медицинского объединения Кашкадарьинской области
  • Мукумову Разию Джураевну - заведующую отделом Сырдарьинского областного специального информационно-ресурсного центра для незрячих
  • Муталова Дилшода Азизовича - художественного руководителя – главного дирижера Узбекского государственного оркестра академических народных инструментов
  • Намуратова Эшбека Кунгировича - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Чавки" Булунгурского района Самаркандской области
  • Насирову Муяссар Азизовну - заведующую отделением Ферганского областного перинатального центра
  • Нигманову Махфузу Мухитдиновну - машиниста фальцовочной машины переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"
  • Нишонова Хусана Махмарайимовича - заместителя главного редактора газеты "Маърифат"
  • Нуралиеву Гулнозу Сагдуллаевну - заведующую 1-м отделением экстренной педиатрии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
  • Нуриддинову Жамилахон Икромовну - учителя математики средней общеобразовательной школы № 19 Кувинского района Ферганской области
  • Обруеву Гулчехру Хамрокуловну - заведующую кафедрой фонетики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков
  • Ортикова Шавкатжона Зокиржоновича - редактора отдела газеты "Халк сузи"
  • Парпиева Алишера Хаджимуратовича - режиссера телерадиоканала "Ёшлар" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Раджабова Ислома Агзамовича - преподавателя Каршинского колледжа искусств
  • Ражапова Бахтияра Бабамуротовича - учителя физики средней общеобразовательной школы № 12 Касбинского района Кашкадарьинской области
  • Расулова Абдухамидуллу Эркиновича - судью международной категории Федерации футбола Узбекистана, рефери ФИФА
  • Рахимова Миршахида Сабитовича - главного специалиста телеканала "Спорт" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Рахматову Джамилю Адизовну - члена национальной сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике
  • Рахмонову Насибахон Турсуновну - заведующую сельским врачебным пунктом "Хуррият" Янгикурганского района Наманганской области
  • Рузметову Оксану Азадовну - воспитателя Дома "Мехрибонлик" № 20 Хивинского района Хорезмской области
  • Садикова Илхама Исмаиловича - заведующего лабораторией Института ядерной физики АН Республики Узбекистан
  • Сасмакова Собирджана Анарматовича - старшего научного сотрудника Института химии растительных веществ АН Республики Узбекистан
  • Сатарова Кахрамона Уракбаевича - преподавателя физической культуры Ангренского профессионального колледжа информационных технологий и промышленности
  • Сафарову Холбиби Хатамовну - корреспондента газеты "Махалла" по Навоийской области
  • Таджибаеву Сайёру Мирзамудовну - преподавателя биологии Гулистанского районного сельскохозяйственного профессионального колледжа Сырдарьинской области
  • Тошбаеву Ихлим - члена ассоциации "Хунарманд", вышивальщицу
  • Турдикулова Шовката Суюндиковича - старшего тренера отделения по фехтованию Республиканского колледжа олимпийского резерва
  • Шодиева Махамаджона Махмуджоновича - редактора отдела газеты "Овози тожик"
  • Усманову Дилдору Усмановну - преподавателя химии академического лицея при Ташкентском химико-технологическом институте
  • Усманову Луизу Тухтасиновну - врача общей практики сельского врачебного пункта "Жиззахлик" Джизакского района
  • Файзиматова Музаффара Азамовича - заведующего отделением патологии тазобедренных суставов Республиканского центра детской ортопедии
  • Хайдарову Зулхумор Расуловну - заведующую сельским врачебным пунктом Алтынкульского районного медицинского объединения Андижанской области
  • Хакназарова Мамарахима Абдукаримовича - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Сайхун йигитлари"
  • Ходжаеву Гулбахор Тошевну - неонатолога Кызылтепинского районного медицинского объединения Навоийской области
  • Худайберганову Максуду Хайдаровну - переплетчицу переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Ускорение завершения правового оформления Государственной границы со странами Центральной Азии как важный приоритет внешней политики Узбекистана
Обзор прессы с 30 июля по 5 августа
04.08.2018
Об итогах консульской деятельности МИД в 1-м полугодии 2018 года
Обзор прессы с 23 по 29 июля
27.07.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ