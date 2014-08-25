Президент Узбекистана наградил работников культурно-гуманитарной сферы в честь Дня независимости

Президент Узбекистана наградил работников культурно-гуманитарной сферы в честь Дня независимости25.08.2014 13:33
ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с двадцать третьей годовщиной независимости Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, средств массовой информации и других социальных сфер", который приурочен к празднованию 23-й годовщины независимости страны.
В указе, в частности, говорится:
"За весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни
присвоить почетные звания:
"Народный артист Республики Узбекистан”
- Султонову Нормумину Намозовичу - солисту оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
- Утбасарову Абдумумину Абдумажитовичу - диктору телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Халиковой Мукаддас Шамаксудовне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра
"Народный бахши Республики Узбекистан"
- Чоршанбиеву Очилу Элмуродовичу - учителю музыки средней общеобразовательной школы № 46 Гузарского района Кашкадарьинской области, бахши
"Народный мастер Республики Узбекистан"
- Мадалиеву Масуджону Махмудовичу - мастеру-чеканщику предприятия мастеров народного искусства "Устазода"
- Муратову Хабибитдину Таджитдиновичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, мастеру резьбы по ганчу
"Народный учитель Республики Узбекистан"
- Каримову Бахтияру Рауфовичу - учителю информатики средней общеобразовательной школы №90 Чиланзарского района города Ташкента
"Народный хофиз Республики Узбекистан"
- Иброхимову Илхому Абдуллаевичу - солисту Ферганского областного отделения эстрадного объединения "Узбекнаво"
"Заслуженный артист Республики Узбекистан"
- Абдукадировой Шодие Дилшатовне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра
- Атабаеву Алишеру Исраиловичу - члену Объединения деятелей кино Узбекистана, актеру
- Ахмедову Элмуроду Ганишеровичу - солисту ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
- Аширалиеву Фуркатбеку Даврон угли - солисту ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
- Бекчанову Александру Сатимовичу - вокалисту Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими
- Гулямовой Мухаббат Юсуфовне - танцовщице ансамбля "Тошкент зеболари" при Дворце искусств "Истиклол"
- Мигнареву Абдухалилу Абдуллаевичу - актеру киностудии "Узбекфильм"
- Пиязову Женисбеку Буркитовичу - солисту оперы музыкального театра-студии Государственной консерватории Узбекистана
- Рахимовой Дильнозе Хакимовне - актрисе Самаркандского областного театра музыкальной драмы
- Турдиевой Юлдуз Чориевне - солистке ансамбля песни и танца Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Хайдаровой Зарифе Бахрамовне - актрисе Андижанского областного театра музыкальной драмы и комедии
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Маврулову Абдухалилу Абдулхаевичу - проректору по духовно-просветительской работе Государственного института искусств и культуры Узбекистана
- Туйчиевой Зумрат - руководителю отдела Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Р.Глиэра
- Умурову Хотаму Икромовичу - профессору Самаркандского государственного университета, литературоведу
- Хасановой Любови Тихоновне - проректору по учебной и научной работе Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии
- Хусанову Абдумуталу Холмуминовичу - тренеру по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы Дустликского района Джизакской области
- Кувватовой Рахимахон Сабиржановне - заместителю директора по духовно-просветительской работе средней общеобразовательной школы №1 Сырдарьинского района Сырдарьинской области
"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"
- Абдурахимову Кариму Бурхановичу - корреспонденту газеты "Правда Востока" по Бухарской области
- Латыпову Чори Ташмурадовичу - главному редактору газеты "Кишлок хаёти"
- Урмановой Саадат Убайевне - старшему редактору редакции культурно-просветительских и художественно-развлекательных программ телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"
- Аяпову Шарапатдину - руководителю отдела по работе с академическими лицеями и профессиональными колледжами Нукусского государственного педагогического института, поэту
- Башаровой Ферузе Кутлуковне - заведующей отделом главной редакции издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
- Гиясовой Гулчехре Кучкаровне - режиссеру телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Джумаеву Абдугани Джалиловичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, фотографу
- Милиеву Сувонкулу - старшему научному сотруднику Института языка и литературы АН Республики Узбекистан, литературоведу
- Султонову Исажону Абдураимовичу - члену Союза писателей Узбекистана, писателю
- Тюрину Александру Ивановичу - преподавателю Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода
- Хакимовой Ровзе Мирсалиевне - звукорежиссеру студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"
- Мурмусаевой Гулноре Кучкаровне - заведующей референс-лабораторией Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии
- Омонову Шавкату Эргашевичу - заведующему кафедрой Ташкентского педиатрического медицинского института
- Ташпулатову Абдувахиту Ганиевичу - директору Республиканского специализированного научного центра костно-гнойной хирургии и последствий травм
- Узакбаевой Замире Зарликбаевне - педиатру Шуманайского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан
"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"
- Сабирову Фархаду Шавкатовичу - старшему тренеру по шахматам Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным играм
- Тургунову Айбеку Ашировичу - тренеру отделения тяжелой атлетики Андижанского колледжа олимпийского резерва
"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"
- Мамазулунову Ойбеку Каримшер угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Мочалову Алексею Юрьевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ
"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"
- Ахмадалиевой Мукаддасхон Обидовне - учителю физики средней общеобразовательной школы № 21 Бувайдинского района Ферганской области
- Бобоевой Нигоре Амиркуловне - учителю химии средней общеобразовательной школы № 64 Нарпайского района Самаркандской области
и наградить орденами:
орденом "Буюк хизматлари учун"
- Каюмова Азизхона - академика АН Республики Узбекистан, литературоведа
орденом "Эл-юрт ҳурмати"
- Ахмедова Мухаммата Али - председателя Союза писателей Узбекистана
- Гафурбекова Тухтасина Батыровича - профессора кафедры истории и критики Государственной консерватории Узбекистана, композитора
- Назарбекова Озодбека Ахмадовича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"
- Умарова Саидкамила Хамраевича - актера Узбекского Национального академического драматического театра
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
- Арипову Шохиду Рахматовну - директора специализированной общеобразовательной школы-интерната № 4 города Термеза Сурхандарьинской области
- Атамуратова Елмурата Турсимуратовича - директора Кенесского сельскохозяйственного профессионального колледжа Чимбайского района Республики Каракалпакстан
- Мирзаалиева Икболжона Мирзакаримовича (Икбол Мирзо) - заместителя председателя Союза писателей Узбекистана по работе с молодежью
- Наубетова Даулетяра Дауишбаевича - заведующего отделением травматологии Нукусского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
- Рахимова Акбара Мухитовича - академика Академии художеств Узбекистана, керамиста
- Халикову Зулхумор Абдувахидовну - директора средней общеобразовательной школы № 13 Сырдарьинского района Сырдарьинской области
орденом "Мехнат шухрати"
- Авакова Вячеслава Ервандовича - профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии Ташкентской медицинской академии
- Авезову Нилуфар Раббанакуловну - ведущего научного сотрудника Физико-технического института АН Республики Узбекистан
- Бекчанова Нуруллу - заведующего отделением скорой медицинской помощи Багатского районного медицинского объединения Хорезмской области
- Гайипова Норматжона Нишонбаевича - ведущего редактора издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"
- Зайтаева Мухамаджона - первого заместителя директора издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"
- Миршину Ольгу Павловну - заведующую отделом коммунальной гигиены Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- Мухамедова Шавката - музыкального руководителя Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
- Рахимову Рано Сафаровну - руководителя Жондорского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
- Султанову Угилой Набиевну - учителя физики специализированной общеобразовательной школы № 3 Ангорского района Сурхандарьинской области
- Юсупова Гуломзакира Есеновича - главного редактора газеты "Нурлы жол"
- Юсупова Зияутдина Миркадировича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, мастера резьбы по ганчу
- Якубова Бахтияра Рахимовича - директора Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
- Куронова Махаммада - исполняющего обязанности руководителя Республиканского научно-практического центра национальной идеи и идеологиии
- Халимова Жамола Намозовича - преподавателя специального предмета Шофирканского профессионального колледжа бытового обслуживания и национального ремесленничества Бухарской области
За весомый вклад в работу по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни наградить:
орденом "Соглом авлод учун" II степени
- Абдуллаева Мурота Бобожоновича - детского реаниматолога отделения реанимации Алатского районного медицинского объединения Бухарской области
- Бозорову Турсуну Наврузовну - медицинскую сестру отделения новорожденных Навоийского областного перинатального центра
- Бортникову Оксану Ивановну - тренера по синхронному плаванию специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 23 Алмазарского района города Ташкента
- Каримова Равшана Рахимовича - тренера по национальной борьбе детско-юношеской спортивной школы № 2 города Бухары
- Наипову Дилдору Турсуналиевну - хормейстера детского ансамбля песни и танца "Булбулча"
- Шералиеву Саяхат - медицинскую сестру детского дома города Ферганы
орденом "Дустлик"
- Абдимова Жигербая - актера Каракалпакского государственного театра юного зрителя
- Абдувахидова Мубаширхона - доцента кафедры "Технологические машины и оборудование" Наманганского инженерно-технологического института
- Азизова Эркина Турсуновича - члена Наманганского отделения Творческого объединения художников Узбекистана, художника-живописца
- Балтаева Ботира - члена Хорезмского отделения Творческого объединения художников Узбекистана, реставратора
- Данилову Наталью Адамовну - актрису Республиканского театра кукол
- Дурдиева Бармата - заместителя начальника Управления по развитию творческих объединений и народного творчества Министерства по делам культуры и спорта
- Исакову Бутакуз Камолдиновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы № 30 Булакбашинского района Андижанской области
- Махмудову Саиду Саидикрамовну - тренера по настольному теннису Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным играм
- Мухамедалиева Хайдара (Хайдар Мухаммад) - члена Союза писателей Узбекистана, драматурга
- Пака Виктора Николаевича - председателя Республиканского корейского культурного центра
- Расулова Батирджана Касимовича - главного дирижера Ташкентского государственного театра музыкальной комедии (оперетты)
- Роговую Татьяну Петровну - тренера по художественной гимнастике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике
- Седухина Сергея Михайловича - художника театра-студии "Дийдор"
- Сунатова Одила - директора детской школы музыки и искусства № 2 города Каттакургана Самаркандской области
- Сугано Рейко - старшего преподавателя кафедры "Японская филология" Ташкентского государственного института востоковедения
- Таджибаеву Назиру Атахановну - заведующую хирургическим отделением Кашкадарьинского областного детского многопрофильного медицинского центра
- Усманову Зухро Октамовну - заместителя главного редактора редакции переводов Национального информационного агентства Узбекистана – УзА
- Шамуратова Тогаймурата - корреспондента газеты "Зарафшон" Самаркандской области
- Эргашева Баходира Хожикурбоновича - главного редактора журнала "Фукаролик жамияти – Гражданское общество – Сivil society"
- Эргашева Рахима Ражабовича - актера Бухарского областного театра музыкальной драмы
- Эргашеву Мухтасархон Йулдашевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Аълам" Балыкчинского района Андижанской области
- Юнусова Дамира Идрисовича - артиста республиканского объединения "Ўзбекдавлатцирки"
- Кдирниязову Кансаят Оразовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 3 Кегейлийского района Республики Каракалпакстан
За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в нашей стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:
медалью "Шухрат"
- Абдуллаева Икромиддина Нумоновича - музыкального руководителя народного ансамбля "Макомчилар" Бувайдинского района Ферганской области
- Абдуллаева Мамасаата Ганиевича - руководителя отдела Джизакского колледжа искусств
- Абдуллаеву Малику Мирзажоновну - медицинскую сестру сельского врачебного пункта "Дустлик" Джалалкудукского района Андижанской области
- Абдураимову Нигину Жасур кизи - члена сборной команды Узбекистана по теннису
- Абидову Зульфию Дильшадовну - офтальмолога семейной поликлиники № 51 Юнусабадского района города Ташкента
- Адилову Саиду Арзиевну - медицинскую сестру поликлиники № 7 Джизакского городского медицинского объединения
- Аминову Зиёду Аслоновну - старшего редактора телевизионной группы Кашкадарьинской областной телерадиокомпании
- Аскарова Махмадали Рахбаровича - заведующего отделом Ташкентского зоопарка
- Бабабекову Юлдуз - учителя математики средней общеобразовательной школы № 33 Юкоричирчикского района Ташкентской области
- Бабаханову Зебо Абдуллаевну - доцента кафедры "Силикатные материалы и технология редких металлов" Ташкентского химико-технологического института
- Баймуратова Ашуркула - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
- Ваисову Гулчехру Ахмедовну - преподавателя английского языка академического лицея № 1 при Ургенчском филиале Ташкентского университета информационных технологий
- Давлатова Козокжона Кузиевича - пропагандиста Каракульского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
- Давлатова Эркинжона Худойназаровича - мастера производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа Навоийской области
- Дадаматова Абдукарима Усмановича - печатника печатного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"
- Джалилова Батыра Касымовича - машиниста резального оборудования издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
- Дусанову Надию Юсуповну - члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
- Ибрагимова Шавката Худайназаровича - режиссера Хорезмской областной телерадиокомпании
- Имомова Икболжона Мухтаровича - музыканта Национального симфонического оркестра Узбекистана
- Иргашеву Дурдону Якубджановну - заведующую кафедрой информационной безопасности Ташкентского университета информационных технологий
- Каримова Мирвосита Мирвасиковича - заведующего отделением Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации
- Куприянову Наталью Георгиевну - хормейстера Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
- Мирзаахмедова Султанмурада Тухтамурадовича - оператора-постановщика студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Мирсаидову Мукаддас Олимхужаевну - заведующую сельским врачебным пунктом Каршинского районного медицинского объединения Кашкадарьинской области
- Мукумову Разию Джураевну - заведующую отделом Сырдарьинского областного специального информационно-ресурсного центра для незрячих
- Муталова Дилшода Азизовича - художественного руководителя – главного дирижера Узбекского государственного оркестра академических народных инструментов
- Намуратова Эшбека Кунгировича - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Чавки" Булунгурского района Самаркандской области
- Насирову Муяссар Азизовну - заведующую отделением Ферганского областного перинатального центра
- Нигманову Махфузу Мухитдиновну - машиниста фальцовочной машины переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"
- Нишонова Хусана Махмарайимовича - заместителя главного редактора газеты "Маърифат"
- Нуралиеву Гулнозу Сагдуллаевну - заведующую 1-м отделением экстренной педиатрии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
- Нуриддинову Жамилахон Икромовну - учителя математики средней общеобразовательной школы № 19 Кувинского района Ферганской области
- Обруеву Гулчехру Хамрокуловну - заведующую кафедрой фонетики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков
- Ортикова Шавкатжона Зокиржоновича - редактора отдела газеты "Халк сузи"
- Парпиева Алишера Хаджимуратовича - режиссера телерадиоканала "Ёшлар" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Раджабова Ислома Агзамовича - преподавателя Каршинского колледжа искусств
- Ражапова Бахтияра Бабамуротовича - учителя физики средней общеобразовательной школы № 12 Касбинского района Кашкадарьинской области
- Расулова Абдухамидуллу Эркиновича - судью международной категории Федерации футбола Узбекистана, рефери ФИФА
- Рахимова Миршахида Сабитовича - главного специалиста телеканала "Спорт" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Рахматову Джамилю Адизовну - члена национальной сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике
- Рахмонову Насибахон Турсуновну - заведующую сельским врачебным пунктом "Хуррият" Янгикурганского района Наманганской области
- Рузметову Оксану Азадовну - воспитателя Дома "Мехрибонлик" № 20 Хивинского района Хорезмской области
- Садикова Илхама Исмаиловича - заведующего лабораторией Института ядерной физики АН Республики Узбекистан
- Сасмакова Собирджана Анарматовича - старшего научного сотрудника Института химии растительных веществ АН Республики Узбекистан
- Сатарова Кахрамона Уракбаевича - преподавателя физической культуры Ангренского профессионального колледжа информационных технологий и промышленности
- Сафарову Холбиби Хатамовну - корреспондента газеты "Махалла" по Навоийской области
- Таджибаеву Сайёру Мирзамудовну - преподавателя биологии Гулистанского районного сельскохозяйственного профессионального колледжа Сырдарьинской области
- Тошбаеву Ихлим - члена ассоциации "Хунарманд", вышивальщицу
- Турдикулова Шовката Суюндиковича - старшего тренера отделения по фехтованию Республиканского колледжа олимпийского резерва
- Шодиева Махамаджона Махмуджоновича - редактора отдела газеты "Овози тожик"
- Усманову Дилдору Усмановну - преподавателя химии академического лицея при Ташкентском химико-технологическом институте
- Усманову Луизу Тухтасиновну - врача общей практики сельского врачебного пункта "Жиззахлик" Джизакского района
- Файзиматова Музаффара Азамовича - заведующего отделением патологии тазобедренных суставов Республиканского центра детской ортопедии
- Хайдарову Зулхумор Расуловну - заведующую сельским врачебным пунктом Алтынкульского районного медицинского объединения Андижанской области
- Хакназарова Мамарахима Абдукаримовича - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Сайхун йигитлари"
- Ходжаеву Гулбахор Тошевну - неонатолога Кызылтепинского районного медицинского объединения Навоийской области
- Худайберганову Максуду Хайдаровну - переплетчицу переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма".
УЗИНФОРМ