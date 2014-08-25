Президент Узбекистана наградил работников культурно-гуманитарной сферы в честь Дня независимости

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с двадцать третьей годовщиной независимости Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, средств массовой информации и других социальных сфер", который приурочен к празднованию 23-й годовщины независимости страны.

В указе, в частности, говорится:

"За весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни

присвоить почетные звания:

"Народный артист Республики Узбекистан”

Султонову Нормумину Намозовичу - солисту оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Утбасарову Абдумумину Абдумажитовичу - диктору телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Халиковой Мукаддас Шамаксудовне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра

"Народный бахши Республики Узбекистан"

Чоршанбиеву Очилу Элмуродовичу - учителю музыки средней общеобразовательной школы № 46 Гузарского района Кашкадарьинской области, бахши

"Народный мастер Республики Узбекистан"

Мадалиеву Масуджону Махмудовичу - мастеру-чеканщику предприятия мастеров народного искусства "Устазода"

Муратову Хабибитдину Таджитдиновичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, мастеру резьбы по ганчу

"Народный учитель Республики Узбекистан"

Каримову Бахтияру Рауфовичу - учителю информатики средней общеобразовательной школы №90 Чиланзарского района города Ташкента

"Народный хофиз Республики Узбекистан"

Иброхимову Илхому Абдуллаевичу - солисту Ферганского областного отделения эстрадного объединения "Узбекнаво"

"Заслуженный артист Республики Узбекистан"

Абдукадировой Шодие Дилшатовне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра

Атабаеву Алишеру Исраиловичу - члену Объединения деятелей кино Узбекистана, актеру

Ахмедову Элмуроду Ганишеровичу - солисту ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана

Аширалиеву Фуркатбеку Даврон угли - солисту ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана

Бекчанову Александру Сатимовичу - вокалисту Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими

Гулямовой Мухаббат Юсуфовне - танцовщице ансамбля "Тошкент зеболари" при Дворце искусств "Истиклол"

Мигнареву Абдухалилу Абдуллаевичу - актеру киностудии "Узбекфильм"

Пиязову Женисбеку Буркитовичу - солисту оперы музыкального театра-студии Государственной консерватории Узбекистана

Рахимовой Дильнозе Хакимовне - актрисе Самаркандского областного театра музыкальной драмы

Турдиевой Юлдуз Чориевне - солистке ансамбля песни и танца Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Хайдаровой Зарифе Бахрамовне - актрисе Андижанского областного театра музыкальной драмы и комедии

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

Маврулову Абдухалилу Абдулхаевичу - проректору по духовно-просветительской работе Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Туйчиевой Зумрат - руководителю отдела Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Р.Глиэра

Умурову Хотаму Икромовичу - профессору Самаркандского государственного университета, литературоведу

Хасановой Любови Тихоновне - проректору по учебной и научной работе Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии

Хусанову Абдумуталу Холмуминовичу - тренеру по легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы Дустликского района Джизакской области

Кувватовой Рахимахон Сабиржановне - заместителю директора по духовно-просветительской работе средней общеобразовательной школы №1 Сырдарьинского района Сырдарьинской области

"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"

Абдурахимову Кариму Бурхановичу - корреспонденту газеты "Правда Востока" по Бухарской области

Латыпову Чори Ташмурадовичу - главному редактору газеты "Кишлок хаёти"

Урмановой Саадат Убайевне - старшему редактору редакции культурно-просветительских и художественно-развлекательных программ телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"

Аяпову Шарапатдину - руководителю отдела по работе с академическими лицеями и профессиональными колледжами Нукусского государственного педагогического института, поэту

Башаровой Ферузе Кутлуковне - заведующей отделом главной редакции издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"

Гиясовой Гулчехре Кучкаровне - режиссеру телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Джумаеву Абдугани Джалиловичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, фотографу

Милиеву Сувонкулу - старшему научному сотруднику Института языка и литературы АН Республики Узбекистан, литературоведу

Султонову Исажону Абдураимовичу - члену Союза писателей Узбекистана, писателю

Тюрину Александру Ивановичу - преподавателю Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

Хакимовой Ровзе Мирсалиевне - звукорежиссеру студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"

Мурмусаевой Гулноре Кучкаровне - заведующей референс-лабораторией Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии

Омонову Шавкату Эргашевичу - заведующему кафедрой Ташкентского педиатрического медицинского института

Ташпулатову Абдувахиту Ганиевичу - директору Республиканского специализированного научного центра костно-гнойной хирургии и последствий травм

Узакбаевой Замире Зарликбаевне - педиатру Шуманайского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

Сабирову Фархаду Шавкатовичу - старшему тренеру по шахматам Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным играм

Тургунову Айбеку Ашировичу - тренеру отделения тяжелой атлетики Андижанского колледжа олимпийского резерва

"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"

Мамазулунову Ойбеку Каримшер угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Мочалову Алексею Юрьевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

Ахмадалиевой Мукаддасхон Обидовне - учителю физики средней общеобразовательной школы № 21 Бувайдинского района Ферганской области

Бобоевой Нигоре Амиркуловне - учителю химии средней общеобразовательной школы № 64 Нарпайского района Самаркандской области

и наградить орденами:

орденом "Буюк хизматлари учун"

Каюмова Азизхона - академика АН Республики Узбекистан, литературоведа

орденом "Эл-юрт ҳурмати"

Ахмедова Мухаммата Али - председателя Союза писателей Узбекистана

Гафурбекова Тухтасина Батыровича - профессора кафедры истории и критики Государственной консерватории Узбекистана, композитора

Назарбекова Озодбека Ахмадовича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"

Умарова Саидкамила Хамраевича - актера Узбекского Национального академического драматического театра

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

Арипову Шохиду Рахматовну - директора специализированной общеобразовательной школы-интерната № 4 города Термеза Сурхандарьинской области

Атамуратова Елмурата Турсимуратовича - директора Кенесского сельскохозяйственного профессионального колледжа Чимбайского района Республики Каракалпакстан

Мирзаалиева Икболжона Мирзакаримовича (Икбол Мирзо) - заместителя председателя Союза писателей Узбекистана по работе с молодежью

Наубетова Даулетяра Дауишбаевича - заведующего отделением травматологии Нукусского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

Рахимова Акбара Мухитовича - академика Академии художеств Узбекистана, керамиста

Халикову Зулхумор Абдувахидовну - директора средней общеобразовательной школы № 13 Сырдарьинского района Сырдарьинской области

орденом "Мехнат шухрати"

Авакова Вячеслава Ервандовича - профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии Ташкентской медицинской академии

Авезову Нилуфар Раббанакуловну - ведущего научного сотрудника Физико-технического института АН Республики Узбекистан

Бекчанова Нуруллу - заведующего отделением скорой медицинской помощи Багатского районного медицинского объединения Хорезмской области

Гайипова Норматжона Нишонбаевича - ведущего редактора издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"

Зайтаева Мухамаджона - первого заместителя директора издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"

Миршину Ольгу Павловну - заведующую отделом коммунальной гигиены Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Мухамедова Шавката - музыкального руководителя Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана

Рахимову Рано Сафаровну - руководителя Жондорского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности

Султанову Угилой Набиевну - учителя физики специализированной общеобразовательной школы № 3 Ангорского района Сурхандарьинской области

Юсупова Гуломзакира Есеновича - главного редактора газеты "Нурлы жол"

Юсупова Зияутдина Миркадировича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, мастера резьбы по ганчу

Якубова Бахтияра Рахимовича - директора Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Куронова Махаммада - исполняющего обязанности руководителя Республиканского научно-практического центра национальной идеи и идеологиии

Халимова Жамола Намозовича - преподавателя специального предмета Шофирканского профессионального колледжа бытового обслуживания и национального ремесленничества Бухарской области

За весомый вклад в работу по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни наградить:

орденом "Соглом авлод учун" II степени

Абдуллаева Мурота Бобожоновича - детского реаниматолога отделения реанимации Алатского районного медицинского объединения Бухарской области

Бозорову Турсуну Наврузовну - медицинскую сестру отделения новорожденных Навоийского областного перинатального центра

Бортникову Оксану Ивановну - тренера по синхронному плаванию специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 23 Алмазарского района города Ташкента

Каримова Равшана Рахимовича - тренера по национальной борьбе детско-юношеской спортивной школы № 2 города Бухары

Наипову Дилдору Турсуналиевну - хормейстера детского ансамбля песни и танца "Булбулча"

Шералиеву Саяхат - медицинскую сестру детского дома города Ферганы

орденом "Дустлик"

Абдимова Жигербая - актера Каракалпакского государственного театра юного зрителя

Абдувахидова Мубаширхона - доцента кафедры "Технологические машины и оборудование" Наманганского инженерно-технологического института

Азизова Эркина Турсуновича - члена Наманганского отделения Творческого объединения художников Узбекистана, художника-живописца

Балтаева Ботира - члена Хорезмского отделения Творческого объединения художников Узбекистана, реставратора

Данилову Наталью Адамовну - актрису Республиканского театра кукол

Дурдиева Бармата - заместителя начальника Управления по развитию творческих объединений и народного творчества Министерства по делам культуры и спорта

Исакову Бутакуз Камолдиновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы № 30 Булакбашинского района Андижанской области

Махмудову Саиду Саидикрамовну - тренера по настольному теннису Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным играм

Мухамедалиева Хайдара (Хайдар Мухаммад) - члена Союза писателей Узбекистана, драматурга

Пака Виктора Николаевича - председателя Республиканского корейского культурного центра

Расулова Батирджана Касимовича - главного дирижера Ташкентского государственного театра музыкальной комедии (оперетты)

Роговую Татьяну Петровну - тренера по художественной гимнастике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике

Седухина Сергея Михайловича - художника театра-студии "Дийдор"

Сунатова Одила - директора детской школы музыки и искусства № 2 города Каттакургана Самаркандской области

Сугано Рейко - старшего преподавателя кафедры "Японская филология" Ташкентского государственного института востоковедения

Таджибаеву Назиру Атахановну - заведующую хирургическим отделением Кашкадарьинского областного детского многопрофильного медицинского центра

Усманову Зухро Октамовну - заместителя главного редактора редакции переводов Национального информационного агентства Узбекистана – УзА

Шамуратова Тогаймурата - корреспондента газеты "Зарафшон" Самаркандской области

Эргашева Баходира Хожикурбоновича - главного редактора журнала "Фукаролик жамияти – Гражданское общество – Сivil society"

Эргашева Рахима Ражабовича - актера Бухарского областного театра музыкальной драмы

Эргашеву Мухтасархон Йулдашевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Аълам" Балыкчинского района Андижанской области

Юнусова Дамира Идрисовича - артиста республиканского объединения "Ўзбекдавлатцирки"

Кдирниязову Кансаят Оразовну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 3 Кегейлийского района Республики Каракалпакстан

За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в нашей стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:

медалью "Шухрат"

Абдуллаева Икромиддина Нумоновича - музыкального руководителя народного ансамбля "Макомчилар" Бувайдинского района Ферганской области

Абдуллаева Мамасаата Ганиевича - руководителя отдела Джизакского колледжа искусств

Абдуллаеву Малику Мирзажоновну - медицинскую сестру сельского врачебного пункта "Дустлик" Джалалкудукского района Андижанской области

Абдураимову Нигину Жасур кизи - члена сборной команды Узбекистана по теннису

Абидову Зульфию Дильшадовну - офтальмолога семейной поликлиники № 51 Юнусабадского района города Ташкента

Адилову Саиду Арзиевну - медицинскую сестру поликлиники № 7 Джизакского городского медицинского объединения

Аминову Зиёду Аслоновну - старшего редактора телевизионной группы Кашкадарьинской областной телерадиокомпании

Аскарова Махмадали Рахбаровича - заведующего отделом Ташкентского зоопарка

Бабабекову Юлдуз - учителя математики средней общеобразовательной школы № 33 Юкоричирчикского района Ташкентской области

Бабаханову Зебо Абдуллаевну - доцента кафедры "Силикатные материалы и технология редких металлов" Ташкентского химико-технологического института

Баймуратова Ашуркула - члена Союза писателей Узбекистана, поэта

Ваисову Гулчехру Ахмедовну - преподавателя английского языка академического лицея № 1 при Ургенчском филиале Ташкентского университета информационных технологий

Давлатова Козокжона Кузиевича - пропагандиста Каракульского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности

Давлатова Эркинжона Худойназаровича - мастера производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа Навоийской области

Дадаматова Абдукарима Усмановича - печатника печатного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"

Джалилова Батыра Касымовича - машиниста резального оборудования издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"

Дусанову Надию Юсуповну - члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике

Ибрагимова Шавката Худайназаровича - режиссера Хорезмской областной телерадиокомпании

Имомова Икболжона Мухтаровича - музыканта Национального симфонического оркестра Узбекистана

Иргашеву Дурдону Якубджановну - заведующую кафедрой информационной безопасности Ташкентского университета информационных технологий

Каримова Мирвосита Мирвасиковича - заведующего отделением Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации

Куприянову Наталью Георгиевну - хормейстера Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Мирзаахмедова Султанмурада Тухтамурадовича - оператора-постановщика студии "Узбектелефильм" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Мирсаидову Мукаддас Олимхужаевну - заведующую сельским врачебным пунктом Каршинского районного медицинского объединения Кашкадарьинской области

Мукумову Разию Джураевну - заведующую отделом Сырдарьинского областного специального информационно-ресурсного центра для незрячих

Муталова Дилшода Азизовича - художественного руководителя – главного дирижера Узбекского государственного оркестра академических народных инструментов

Намуратова Эшбека Кунгировича - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Чавки" Булунгурского района Самаркандской области

Насирову Муяссар Азизовну - заведующую отделением Ферганского областного перинатального центра

Нигманову Махфузу Мухитдиновну - машиниста фальцовочной машины переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистон"

Нишонова Хусана Махмарайимовича - заместителя главного редактора газеты "Маърифат"

Нуралиеву Гулнозу Сагдуллаевну - заведующую 1-м отделением экстренной педиатрии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

Нуриддинову Жамилахон Икромовну - учителя математики средней общеобразовательной школы № 19 Кувинского района Ферганской области

Обруеву Гулчехру Хамрокуловну - заведующую кафедрой фонетики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков

Ортикова Шавкатжона Зокиржоновича - редактора отдела газеты "Халк сузи"

Парпиева Алишера Хаджимуратовича - режиссера телерадиоканала "Ёшлар" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Раджабова Ислома Агзамовича - преподавателя Каршинского колледжа искусств

Ражапова Бахтияра Бабамуротовича - учителя физики средней общеобразовательной школы № 12 Касбинского района Кашкадарьинской области

Расулова Абдухамидуллу Эркиновича - судью международной категории Федерации футбола Узбекистана, рефери ФИФА

Рахимова Миршахида Сабитовича - главного специалиста телеканала "Спорт" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Рахматову Джамилю Адизовну - члена национальной сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике

Рахмонову Насибахон Турсуновну - заведующую сельским врачебным пунктом "Хуррият" Янгикурганского района Наманганской области

Рузметову Оксану Азадовну - воспитателя Дома "Мехрибонлик" № 20 Хивинского района Хорезмской области

Садикова Илхама Исмаиловича - заведующего лабораторией Института ядерной физики АН Республики Узбекистан

Сасмакова Собирджана Анарматовича - старшего научного сотрудника Института химии растительных веществ АН Республики Узбекистан

Сатарова Кахрамона Уракбаевича - преподавателя физической культуры Ангренского профессионального колледжа информационных технологий и промышленности

Сафарову Холбиби Хатамовну - корреспондента газеты "Махалла" по Навоийской области

Таджибаеву Сайёру Мирзамудовну - преподавателя биологии Гулистанского районного сельскохозяйственного профессионального колледжа Сырдарьинской области

Тошбаеву Ихлим - члена ассоциации "Хунарманд", вышивальщицу

Турдикулова Шовката Суюндиковича - старшего тренера отделения по фехтованию Республиканского колледжа олимпийского резерва

Шодиева Махамаджона Махмуджоновича - редактора отдела газеты "Овози тожик"

Усманову Дилдору Усмановну - преподавателя химии академического лицея при Ташкентском химико-технологическом институте

Усманову Луизу Тухтасиновну - врача общей практики сельского врачебного пункта "Жиззахлик" Джизакского района

Файзиматова Музаффара Азамовича - заведующего отделением патологии тазобедренных суставов Республиканского центра детской ортопедии

Хайдарову Зулхумор Расуловну - заведующую сельским врачебным пунктом Алтынкульского районного медицинского объединения Андижанской области

Хакназарова Мамарахима Абдукаримовича - художественного руководителя фольклорно-этнографического народного ансамбля "Сайхун йигитлари"

Ходжаеву Гулбахор Тошевну - неонатолога Кызылтепинского районного медицинского объединения Навоийской области

Худайберганову Максуду Хайдаровну - переплетчицу переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма".

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