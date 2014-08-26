



Глава государства наградил силовиков



ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 23-й годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", которым в связи с празднованием очередной годовщины национальной независимости поощрена группа сотрудников силовых ведомств страны. В частности, документом предписывается за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоить почетное звание: "Заслуженный юрист Республики Узбекистан" Азимовой Зухре Музаффаровне - заместителю начальника Управления юстиции города Ташкента

Джураеву Рустаму Мирзаевичу - заместителю начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента

Икрамову Музрафу Мубаракходжаевичу - первому заместителю министра юстиции Республики Узбекистан

Обидову Мирзохиду Хаётовичу - прокурору города Ташкента

Султановой Жамиле Рахматовне - старшему следователю отдела внутренних дел Шахрисабзского района Кашкадарьинской области

Усмонову Зуфару Султоновичу - судье Верховного суда Республики Узбекистан

Ходжаевой Мухаббат Мансуровне - председателю Зангиатинского районного суда по уголовным делам Ташкентской области За достижения в развитии здравоохранения и охране здоровья сотрудников правоохранительных органов, научно-исследовательской деятельности и подготовке медицинских кадров присвоить почетное звание: "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан" Худайкулову Шухрату Абдугаппаровичу - сотруднику Службы национальной безопасности Республики Узбекистан За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить: орденом "Шон-шараф" II степени Воронина Олега Владимировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рузиева Жамолиддина Равшановича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Халбаева Уткирбека Юнусалиевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хамракулова Гафуржона Бегимкуловича - начальника кафедры Самаркандского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Юсупова Сайдислома Сайсултановича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области

Якубова Собира Пулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан орденом "Дўстлик" Арсланова Руслана Рифовича - начальника службы Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Ахмедова Ахмеда Намыховича - старшего прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

Ахмедову Ракию Каримовну - заведующую лабораторией Республиканского центра судебной экспертизы им.Х.Сулаймановой

Гаппарова Хафиза Захидовича - начальника кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Муминова Тимура Рахимджановича - начальника отдела Государственного налогового управления города Ташкента орденом "Мардлик" Камулжонова Шержона Камулжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кунишева Хуршида Маннобовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Махмашукурова Бекзода Киличевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Примова Нурдиллу Еншибаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области

Рахимова Хушнуда Каримбоевича - заместителя командира взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Туйчибоева Дилержона Анваржоновича - заместителя командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хидирбаева Давронбека Куклановича - первого заместителя начальника пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ходжаева Фархата Эргашевича - старшего инспектора приграничного таможенного поста "Тошкент халкаро аэропорти" специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"

Якубова Жасуржона Абитджановича - старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области медалью "Жасорат" Абдулина Хуршида Фаридовича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Гулистана Сырдарьинской области

Азимбекова Дилкашбека Махаммадтожидиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Аллабердиева Шерали Иралиевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ахророва Исмоила Асроровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Батирова Зафарбека Насировича - спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области

Бахрамова Дилшода Файзуллаевича - следователя по особо важным делам отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры города Ташкента

Бердиева Нурабиллу Сидабиллаевича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан

Бердимбетова Алланазара Уракбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

Гиясова Фарруха Камалитдиновича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента

Гопорова Мираббоса Тургуналиевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Дуйсенова Батырхана Нуралиевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ёкубова Акбара Тошболтаевича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области

Жалилова Нурали Неъматовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Зокирова Муроджона Урмоналиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Исмаилова Тимура Камалатдиновича - заместителя начальника отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Кабилова Калдарбека Мусретовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Латипова Элёра Ёриевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мамадалиева Арслонбека Марибовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Андижанской области

Марупова Отабека Орибжоновича (посмертно) - милиционера батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской области

Матсапаева Гайратбека Жумёзовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рузиева Ойбека Абдирахмоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Саматова Комилжона Гойиповича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Сапарбаева Бобура Бахтиёр угли - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Турабоева Хуршида Турабоевича - командира группы мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента

Тураева Бекзода Турсунпулатовича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Файзиева Мамата Аликуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Халимова Уткира Хусановича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области

Шерматова Элдоржона Салимжоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Эгамова Боходиржона Каримовича - инструктора группы пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юнусова Аббоса Абдулхакимовича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Содиқ хизматлари учун" Абдужаббарова Махсудбека Абдувахобовича - главного инженера управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Абдуллаева Илхомбека Атабаевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Ургенча Хорезмской области

Арзимурадова Азиза Машрабовича - командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Артикова Баходира Буриевича - начальника отдела следственного управления Главного управления внутренних дел города Ташкента

Ахмедова Хусана Шавкатовича - Ташкентского прокурора по надзору за исполнением законов в местах содержания арестованных и исполнения наказаний Ташкентской области

Ахмедова Эркина Маматхаликовича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Кизирикского района Сурхандарьинской области

Валиева Телмана Наримоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Едгорова Мухаммадали Халиловича - командира отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Иброхимова Гофуржона Абдулносир угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ишназарова Анвара Бахтиеровича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кадирова Зафаржона Мухсиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Кодирова Мамараима Эгамбердыевича - начальника управления по делам обороны Министерства обороны Республики Узбекистан

Кубейсинову Ханипу Турсунбаевну - адвоката адвокатской коллегии "Куч адолатда" Республики Каракалпакстан

Мадрахимова Улугбека Одилбековича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Максудова Алишера Мухамадаминовича - старшего помощника прокурора города Ташкента по письмам и обращениям граждан

Мансурова Искандара Тимуровича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Махмудова Фарходжона Кахрамон угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мирзаева Мансура Мамиржоновича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мирзарахимова Якуба Хакимовича - заместителя начальника специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"

Муминова Машраба Алимджановича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Джизакской области

Негматова Бобира Маджитовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Норматова Лутфилло Гуломжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Одилову Сурайё Жабборовну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Нарпайского района Самаркандской области

Райимова Аслиддина Олимжоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Садуллаева Лочина Баходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Салиева Бахадыра Тургуновича - заместителя начальника отдела управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Саматова Олимжона Саиткуловича - заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Согинбоева Исомиддина Кимсановича - начальника цикла кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Суюнова Мирзакобила Кучкаровича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Тошматова Нодиржона Носировича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Умарова Толибжона Ташпулатовича - командира дивизиона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Уралова Шерзода Хусановича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Уринова Кохира Гайбуллаевича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Фаязова Набижана Мирсултановича - начальника дежурной части Управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Наманганской области

Хакимова Наджимитдина Хуснитдиновича - начальника отдела Государственной фельдъегерской службы Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан

Худайберганова Расулбека Норматовича - начальника отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области

Шаюнусова Бахтиёра Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шодиева Ато Орифовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юлдашева Джасура Базарбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юлдашова Зохида Абдувалиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юсупова Истама Усмоновича - первого заместителя начальника государственной налоговой инспекции Жондорского района Бухарской области медалью "Шуҳрат" Абдуллаева Болтабая Ражабовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Ургенчского района Хорезмской области

Азизова Фархода Амановича - заместителя начальника управления методологии налогообложения Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

Азимова Саидулло Тулкиновича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Акрамова Олимхона Ахраровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Алижонова Хошимжона Якубовича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области

Алимбоева Дониёра Рахмановича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Папского района Наманганской области

Алимова Муродилжона Отахоновича - начальника отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Ферганской области

Базарова Шухрата Одиловича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области

Баратова Бахрома Ибрагимовича - старшего ординатора отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан

Бобомуратова Игоря Бахтиеровича - начальника кафедры Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Болиева Азамата Артикбоевича - нотариуса государственной нотариальной конторы №2 Пайарыкского района Самаркандской области

Болиева Бехзода Рахматиллоевича - начальника управления государственной регистрации ведомственных нормативных актов Министерства юстиции Республики Узбекистан

Валиеву Гулчехру Хайдаровну - преподавателя Ферганского военно-академического лицея

Давлетову Кароматжон Худайбергановну - судью Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан

Жамбилова Хуснидина Тураповича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Алмазарского района города Ташкента

Жуманазарова Нодиржона Фозиловича - начальника отдела Государственного налогового управления Навоийской области

Замитову Лобар Бакировну - помощника прокурора Ташкентской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних

Зернину Марину Леонидовну - главного специалиста Организационно-оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Имомову Умидахон Адхамовну - судью Андижанского областного суда по уголовным делам

Исанова Шербека Тулкиновича - прокурора Шурчинского района Сурхандарьинской области

Исломова Жамшида Хомитовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Исмайилова Исмоилжона Маматхужаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кадирова Эркина Шухратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Канагатова Назара Пардаевича - техника группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кандахорову Дилнозу Сатторовну - прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Бухарской области

Касимова Ихтияра Ураловича - заместителя председателя Самаркандского областного суда по гражданским делам

Курбанова Жандоса Есеркеповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Кучкарова Дилмурода Хасанбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Лучникова Николая Валерьевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мадрахимова Саминжона Одиловича - заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Мамаджонова Дилшоджона Икромовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Матвафоева Гайрата Розиметовича - техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Муродова Изатулло Олтиевича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каршинского района Кашкадарьинской области

Омонова Фарруха Холмирзаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан

Отакулова Салохиддина Собиржоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ражабова Шавката Чориевича - главного юрисконсульта государственной налоговой инспекции Касанского района Кашкадарьинской области

Расулова Жамшида Аскаровича - командира дивизиона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахимова Абдурасула Холжигитовича - начальника сектора государственной налоговой инспекции города Янгиера Сырдарьинской области

Рахматова Алишера Ахаткуловича - инструктора группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Суфижанову Осию Юсупжановну - заведующую канцелярией прокуратуры Наманганской области

Тлеумуратова Ережепа Каримбаевича - мастера Нукусской автомобильной школы Каракалпакского республиканского Совета ОСО "Ватанпарвар"

Тургунову Замиру Дедашевну - заведующую отделом записи актов гражданского состояния Учкурганского района Наманганской области

Фозилову Шоирахон Насритдиновну - адвоката адвокатской фирмы Карманинского района Навоийской области

Хайдарова Фозилжона Субхоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ханиева Баходира Закиржоновича - начальника отдела организационно-контрольного и аналитического управления Судебного департамента при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Эргашева Шомурода Уруновича - председателя Бухарского городского суда по уголовным делам

Эрматова Хурсанда Аликуловича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юсупалиева Улугбека Абдуллаевича - начальника Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета Республики Узбекистан УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи