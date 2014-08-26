Глава государства наградил силовиков

Глава государства наградил силовиков26.08.2014 10:22
ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 23-й годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", которым в связи с празднованием очередной годовщины национальной независимости поощрена группа сотрудников силовых ведомств страны.
В частности, документом предписывается за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоить почетное звание:
"Заслуженный юрист Республики Узбекистан"
- Азимовой Зухре Музаффаровне - заместителю начальника Управления юстиции города Ташкента
- Джураеву Рустаму Мирзаевичу - заместителю начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Икрамову Музрафу Мубаракходжаевичу - первому заместителю министра юстиции Республики Узбекистан
- Обидову Мирзохиду Хаётовичу - прокурору города Ташкента
- Султановой Жамиле Рахматовне - старшему следователю отдела внутренних дел Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
- Усмонову Зуфару Султоновичу - судье Верховного суда Республики Узбекистан
- Ходжаевой Мухаббат Мансуровне - председателю Зангиатинского районного суда по уголовным делам Ташкентской области
За достижения в развитии здравоохранения и охране здоровья сотрудников правоохранительных органов, научно-исследовательской деятельности и подготовке медицинских кадров присвоить почетное звание:
"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"
- Худайкулову Шухрату Абдугаппаровичу - сотруднику Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:
орденом "Шон-шараф" II степени
- Воронина Олега Владимировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рузиева Жамолиддина Равшановича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Халбаева Уткирбека Юнусалиевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хамракулова Гафуржона Бегимкуловича - начальника кафедры Самаркандского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Юсупова Сайдислома Сайсултановича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области
- Якубова Собира Пулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
орденом "Дўстлик"
- Арсланова Руслана Рифовича - начальника службы Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ахмедова Ахмеда Намыховича - старшего прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
- Ахмедову Ракию Каримовну - заведующую лабораторией Республиканского центра судебной экспертизы им.Х.Сулаймановой
- Гаппарова Хафиза Захидовича - начальника кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Муминова Тимура Рахимджановича - начальника отдела Государственного налогового управления города Ташкента
орденом "Мардлик"
- Камулжонова Шержона Камулжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кунишева Хуршида Маннобовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Махмашукурова Бекзода Киличевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Примова Нурдиллу Еншибаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
- Рахимова Хушнуда Каримбоевича - заместителя командира взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Туйчибоева Дилержона Анваржоновича - заместителя командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хидирбаева Давронбека Куклановича - первого заместителя начальника пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ходжаева Фархата Эргашевича - старшего инспектора приграничного таможенного поста "Тошкент халкаро аэропорти" специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"
- Якубова Жасуржона Абитджановича - старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области
медалью "Жасорат"
- Абдулина Хуршида Фаридовича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Гулистана Сырдарьинской области
- Азимбекова Дилкашбека Махаммадтожидиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Аллабердиева Шерали Иралиевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ахророва Исмоила Асроровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Батирова Зафарбека Насировича - спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области
- Бахрамова Дилшода Файзуллаевича - следователя по особо важным делам отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры города Ташкента
- Бердиева Нурабиллу Сидабиллаевича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан
- Бердимбетова Алланазара Уракбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
- Гиясова Фарруха Камалитдиновича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Гопорова Мираббоса Тургуналиевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Дуйсенова Батырхана Нуралиевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ёкубова Акбара Тошболтаевича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области
- Жалилова Нурали Неъматовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Зокирова Муроджона Урмоналиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Исмаилова Тимура Камалатдиновича - заместителя начальника отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Кабилова Калдарбека Мусретовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Латипова Элёра Ёриевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мамадалиева Арслонбека Марибовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Андижанской области
- Марупова Отабека Орибжоновича (посмертно) - милиционера батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской области
- Матсапаева Гайратбека Жумёзовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рузиева Ойбека Абдирахмоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Саматова Комилжона Гойиповича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Сапарбаева Бобура Бахтиёр угли - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Турабоева Хуршида Турабоевича - командира группы мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Тураева Бекзода Турсунпулатовича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Файзиева Мамата Аликуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Халимова Уткира Хусановича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
- Шерматова Элдоржона Салимжоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Эгамова Боходиржона Каримовича - инструктора группы пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юнусова Аббоса Абдулхакимовича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Содиқ хизматлари учун"
- Абдужаббарова Махсудбека Абдувахобовича - главного инженера управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Абдуллаева Илхомбека Атабаевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Ургенча Хорезмской области
- Арзимурадова Азиза Машрабовича - командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Артикова Баходира Буриевича - начальника отдела следственного управления Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Ахмедова Хусана Шавкатовича - Ташкентского прокурора по надзору за исполнением законов в местах содержания арестованных и исполнения наказаний Ташкентской области
- Ахмедова Эркина Маматхаликовича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Кизирикского района Сурхандарьинской области
- Валиева Телмана Наримоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Едгорова Мухаммадали Халиловича - командира отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Иброхимова Гофуржона Абдулносир угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ишназарова Анвара Бахтиеровича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кадирова Зафаржона Мухсиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Кодирова Мамараима Эгамбердыевича - начальника управления по делам обороны Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кубейсинову Ханипу Турсунбаевну - адвоката адвокатской коллегии "Куч адолатда" Республики Каракалпакстан
- Мадрахимова Улугбека Одилбековича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Максудова Алишера Мухамадаминовича - старшего помощника прокурора города Ташкента по письмам и обращениям граждан
- Мансурова Искандара Тимуровича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Махмудова Фарходжона Кахрамон угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мирзаева Мансура Мамиржоновича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мирзарахимова Якуба Хакимовича - заместителя начальника специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"
- Муминова Машраба Алимджановича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Джизакской области
- Негматова Бобира Маджитовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
- Норматова Лутфилло Гуломжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Одилову Сурайё Жабборовну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Нарпайского района Самаркандской области
- Райимова Аслиддина Олимжоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Садуллаева Лочина Баходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Салиева Бахадыра Тургуновича - заместителя начальника отдела управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Саматова Олимжона Саиткуловича - заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Согинбоева Исомиддина Кимсановича - начальника цикла кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Суюнова Мирзакобила Кучкаровича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тошматова Нодиржона Носировича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Умарова Толибжона Ташпулатовича - командира дивизиона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Уралова Шерзода Хусановича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Уринова Кохира Гайбуллаевича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Фаязова Набижана Мирсултановича - начальника дежурной части Управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Наманганской области
- Хакимова Наджимитдина Хуснитдиновича - начальника отдела Государственной фельдъегерской службы Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан
- Худайберганова Расулбека Норматовича - начальника отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области
- Шаюнусова Бахтиёра Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Шодиева Ато Орифовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юлдашева Джасура Базарбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юлдашова Зохида Абдувалиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юсупова Истама Усмоновича - первого заместителя начальника государственной налоговой инспекции Жондорского района Бухарской области
медалью "Шуҳрат"
- Абдуллаева Болтабая Ражабовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Ургенчского района Хорезмской области
- Азизова Фархода Амановича - заместителя начальника управления методологии налогообложения Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
- Азимова Саидулло Тулкиновича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Акрамова Олимхона Ахраровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Алижонова Хошимжона Якубовича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области
- Алимбоева Дониёра Рахмановича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Папского района Наманганской области
- Алимова Муродилжона Отахоновича - начальника отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Ферганской области
- Базарова Шухрата Одиловича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области
- Баратова Бахрома Ибрагимовича - старшего ординатора отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бобомуратова Игоря Бахтиеровича - начальника кафедры Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Болиева Азамата Артикбоевича - нотариуса государственной нотариальной конторы №2 Пайарыкского района Самаркандской области
- Болиева Бехзода Рахматиллоевича - начальника управления государственной регистрации ведомственных нормативных актов Министерства юстиции Республики Узбекистан
- Валиеву Гулчехру Хайдаровну - преподавателя Ферганского военно-академического лицея
- Давлетову Кароматжон Худайбергановну - судью Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан
- Жамбилова Хуснидина Тураповича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Алмазарского района города Ташкента
- Жуманазарова Нодиржона Фозиловича - начальника отдела Государственного налогового управления Навоийской области
- Замитову Лобар Бакировну - помощника прокурора Ташкентской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
- Зернину Марину Леонидовну - главного специалиста Организационно-оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Имомову Умидахон Адхамовну - судью Андижанского областного суда по уголовным делам
- Исанова Шербека Тулкиновича - прокурора Шурчинского района Сурхандарьинской области
- Исломова Жамшида Хомитовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Исмайилова Исмоилжона Маматхужаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кадирова Эркина Шухратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Канагатова Назара Пардаевича - техника группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кандахорову Дилнозу Сатторовну - прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Бухарской области
- Касимова Ихтияра Ураловича - заместителя председателя Самаркандского областного суда по гражданским делам
- Курбанова Жандоса Есеркеповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Кучкарова Дилмурода Хасанбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Лучникова Николая Валерьевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мадрахимова Саминжона Одиловича - заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
- Мамаджонова Дилшоджона Икромовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Матвафоева Гайрата Розиметовича - техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Муродова Изатулло Олтиевича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каршинского района Кашкадарьинской области
- Омонова Фарруха Холмирзаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан
- Отакулова Салохиддина Собиржоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ражабова Шавката Чориевича - главного юрисконсульта государственной налоговой инспекции Касанского района Кашкадарьинской области
- Расулова Жамшида Аскаровича - командира дивизиона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахимова Абдурасула Холжигитовича - начальника сектора государственной налоговой инспекции города Янгиера Сырдарьинской области
- Рахматова Алишера Ахаткуловича - инструктора группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Суфижанову Осию Юсупжановну - заведующую канцелярией прокуратуры Наманганской области
- Тлеумуратова Ережепа Каримбаевича - мастера Нукусской автомобильной школы Каракалпакского республиканского Совета ОСО "Ватанпарвар"
- Тургунову Замиру Дедашевну - заведующую отделом записи актов гражданского состояния Учкурганского района Наманганской области
- Фозилову Шоирахон Насритдиновну - адвоката адвокатской фирмы Карманинского района Навоийской области
- Хайдарова Фозилжона Субхоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ханиева Баходира Закиржоновича - начальника отдела организационно-контрольного и аналитического управления Судебного департамента при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
- Эргашева Шомурода Уруновича - председателя Бухарского городского суда по уголовным делам
- Эрматова Хурсанда Аликуловича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юсупалиева Улугбека Абдуллаевича - начальника Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
УЗИНФОРМ