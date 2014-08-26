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Глава государства наградил силовиков
26.08.2014 10:22

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 23-й годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", которым в связи с празднованием очередной годовщины национальной независимости поощрена группа сотрудников силовых ведомств страны.

В частности, документом предписывается за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоить почетное звание:

"Заслуженный юрист Республики Узбекистан"

  • Азимовой Зухре Музаффаровне - заместителю начальника Управления юстиции города Ташкента
  • Джураеву Рустаму Мирзаевичу - заместителю начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Икрамову Музрафу Мубаракходжаевичу - первому заместителю министра юстиции Республики Узбекистан
  • Обидову Мирзохиду Хаётовичу - прокурору города Ташкента
  • Султановой Жамиле Рахматовне - старшему следователю отдела внутренних дел Шахрисабзского района Кашкадарьинской области
  • Усмонову Зуфару Султоновичу - судье Верховного суда Республики Узбекистан
  • Ходжаевой Мухаббат Мансуровне - председателю Зангиатинского районного суда по уголовным делам Ташкентской области

За достижения в развитии здравоохранения и охране здоровья сотрудников правоохранительных органов, научно-исследовательской деятельности и подготовке медицинских кадров присвоить почетное звание:

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"

  • Худайкулову Шухрату Абдугаппаровичу - сотруднику Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Воронина Олега Владимировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рузиева Жамолиддина Равшановича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Халбаева Уткирбека Юнусалиевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хамракулова Гафуржона Бегимкуловича - начальника кафедры Самаркандского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Юсупова Сайдислома Сайсултановича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Якубова Собира Пулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

орденом "Дўстлик"

  • Арсланова Руслана Рифовича - начальника службы Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ахмедова Ахмеда Намыховича - старшего прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
  • Ахмедову Ракию Каримовну - заведующую лабораторией Республиканского центра судебной экспертизы им.Х.Сулаймановой
  • Гаппарова Хафиза Захидовича - начальника кафедры Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Муминова Тимура Рахимджановича - начальника отдела Государственного налогового управления города Ташкента

орденом "Мардлик"

  • Камулжонова Шержона Камулжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кунишева Хуршида Маннобовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Махмашукурова Бекзода Киличевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Примова Нурдиллу Еншибаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
  • Рахимова Хушнуда Каримбоевича - заместителя командира взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Туйчибоева Дилержона Анваржоновича - заместителя командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хидирбаева Давронбека Куклановича - первого заместителя начальника пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ходжаева Фархата Эргашевича - старшего инспектора приграничного таможенного поста "Тошкент халкаро аэропорти" специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"
  • Якубова Жасуржона Абитджановича - старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области

медалью "Жасорат"

  • Абдулина Хуршида Фаридовича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Гулистана Сырдарьинской области
  • Азимбекова Дилкашбека Махаммадтожидиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Аллабердиева Шерали Иралиевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ахророва Исмоила Асроровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Батирова Зафарбека Насировича - спасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области
  • Бахрамова Дилшода Файзуллаевича - следователя по особо важным делам отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры города Ташкента
  • Бердиева Нурабиллу Сидабиллаевича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан
  • Бердимбетова Алланазара Уракбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
  • Гиясова Фарруха Камалитдиновича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Гопорова Мираббоса Тургуналиевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Дуйсенова Батырхана Нуралиевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ёкубова Акбара Тошболтаевича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области
  • Жалилова Нурали Неъматовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Зокирова Муроджона Урмоналиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Исмаилова Тимура Камалатдиновича - заместителя начальника отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Кабилова Калдарбека Мусретовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Латипова Элёра Ёриевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мамадалиева Арслонбека Марибовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Андижанской области
  • Марупова Отабека Орибжоновича (посмертно) - милиционера батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской области
  • Матсапаева Гайратбека Жумёзовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рузиева Ойбека Абдирахмоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Саматова Комилжона Гойиповича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сапарбаева Бобура Бахтиёр угли - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Турабоева Хуршида Турабоевича - командира группы мобильного отряда особого назначения Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Тураева Бекзода Турсунпулатовича - заместителя командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Файзиева Мамата Аликуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Халимова Уткира Хусановича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
  • Шерматова Элдоржона Салимжоновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Эгамова Боходиржона Каримовича - инструктора группы пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юнусова Аббоса Абдулхакимовича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Абдужаббарова Махсудбека Абдувахобовича - главного инженера управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Абдуллаева Илхомбека Атабаевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Ургенча Хорезмской области
  • Арзимурадова Азиза Машрабовича - командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Артикова Баходира Буриевича - начальника отдела следственного управления Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Ахмедова Хусана Шавкатовича - Ташкентского прокурора по надзору за исполнением законов в местах содержания арестованных и исполнения наказаний Ташкентской области
  • Ахмедова Эркина Маматхаликовича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Кизирикского района Сурхандарьинской области
  • Валиева Телмана Наримоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Едгорова Мухаммадали Халиловича - командира отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Иброхимова Гофуржона Абдулносир угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ишназарова Анвара Бахтиеровича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кадирова Зафаржона Мухсиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Кодирова Мамараима Эгамбердыевича - начальника управления по делам обороны Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кубейсинову Ханипу Турсунбаевну - адвоката адвокатской коллегии "Куч адолатда" Республики Каракалпакстан
  • Мадрахимова Улугбека Одилбековича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Максудова Алишера Мухамадаминовича - старшего помощника прокурора города Ташкента по письмам и обращениям граждан
  • Мансурова Искандара Тимуровича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Махмудова Фарходжона Кахрамон угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мирзаева Мансура Мамиржоновича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мирзарахимова Якуба Хакимовича - заместителя начальника специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"
  • Муминова Машраба Алимджановича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Джизакской области
  • Негматова Бобира Маджитовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
  • Норматова Лутфилло Гуломжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Одилову Сурайё Жабборовну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Нарпайского района Самаркандской области
  • Райимова Аслиддина Олимжоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Садуллаева Лочина Баходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Салиева Бахадыра Тургуновича - заместителя начальника отдела управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Саматова Олимжона Саиткуловича - заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Согинбоева Исомиддина Кимсановича - начальника цикла кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Суюнова Мирзакобила Кучкаровича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тошматова Нодиржона Носировича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Умарова Толибжона Ташпулатовича - командира дивизиона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Уралова Шерзода Хусановича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Уринова Кохира Гайбуллаевича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Фаязова Набижана Мирсултановича - начальника дежурной части Управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Наманганской области
  • Хакимова Наджимитдина Хуснитдиновича - начальника отдела Государственной фельдъегерской службы Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан
  • Худайберганова Расулбека Норматовича - начальника отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области
  • Шаюнусова Бахтиёра Рустамовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шодиева Ато Орифовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юлдашева Джасура Базарбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юлдашова Зохида Абдувалиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юсупова Истама Усмоновича - первого заместителя начальника государственной налоговой инспекции Жондорского района Бухарской области

медалью "Шуҳрат"

  • Абдуллаева Болтабая Ражабовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Ургенчского района Хорезмской области
  • Азизова Фархода Амановича - заместителя начальника управления методологии налогообложения Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
  • Азимова Саидулло Тулкиновича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Акрамова Олимхона Ахраровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Алижонова Хошимжона Якубовича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области
  • Алимбоева Дониёра Рахмановича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Папского района Наманганской области
  • Алимова Муродилжона Отахоновича - начальника отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Ферганской области
  • Базарова Шухрата Одиловича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Джизакской области
  • Баратова Бахрома Ибрагимовича - старшего ординатора отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бобомуратова Игоря Бахтиеровича - начальника кафедры Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Болиева Азамата Артикбоевича - нотариуса государственной нотариальной конторы №2 Пайарыкского района Самаркандской области
  • Болиева Бехзода Рахматиллоевича - начальника управления государственной регистрации ведомственных нормативных актов Министерства юстиции Республики Узбекистан
  • Валиеву Гулчехру Хайдаровну - преподавателя Ферганского военно-академического лицея
  • Давлетову Кароматжон Худайбергановну - судью Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан
  • Жамбилова Хуснидина Тураповича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Алмазарского района города Ташкента
  • Жуманазарова Нодиржона Фозиловича - начальника отдела Государственного налогового управления Навоийской области
  • Замитову Лобар Бакировну - помощника прокурора Ташкентской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
  • Зернину Марину Леонидовну - главного специалиста Организационно-оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
  • Имомову Умидахон Адхамовну - судью Андижанского областного суда по уголовным делам
  • Исанова Шербека Тулкиновича - прокурора Шурчинского района Сурхандарьинской области
  • Исломова Жамшида Хомитовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Исмайилова Исмоилжона Маматхужаевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кадирова Эркина Шухратовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Канагатова Назара Пардаевича - техника группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кандахорову Дилнозу Сатторовну - прокурора отдела по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении гражданских дел в судах прокуратуры Бухарской области
  • Касимова Ихтияра Ураловича - заместителя председателя Самаркандского областного суда по гражданским делам
  • Курбанова Жандоса Есеркеповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Кучкарова Дилмурода Хасанбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Лучникова Николая Валерьевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мадрахимова Саминжона Одиловича - заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  • Мамаджонова Дилшоджона Икромовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Матвафоева Гайрата Розиметовича - техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муродова Изатулло Олтиевича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Каршинского района Кашкадарьинской области
  • Омонова Фарруха Холмирзаевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан
  • Отакулова Салохиддина Собиржоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ражабова Шавката Чориевича - главного юрисконсульта государственной налоговой инспекции Касанского района Кашкадарьинской области
  • Расулова Жамшида Аскаровича - командира дивизиона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахимова Абдурасула Холжигитовича - начальника сектора государственной налоговой инспекции города Янгиера Сырдарьинской области
  • Рахматова Алишера Ахаткуловича - инструктора группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Суфижанову Осию Юсупжановну - заведующую канцелярией прокуратуры Наманганской области
  • Тлеумуратова Ережепа Каримбаевича - мастера Нукусской автомобильной школы Каракалпакского республиканского Совета ОСО "Ватанпарвар"
  • Тургунову Замиру Дедашевну - заведующую отделом записи актов гражданского состояния Учкурганского района Наманганской области
  • Фозилову Шоирахон Насритдиновну - адвоката адвокатской фирмы Карманинского района Навоийской области
  • Хайдарова Фозилжона Субхоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ханиева Баходира Закиржоновича - начальника отдела организационно-контрольного и аналитического управления Судебного департамента при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
  • Эргашева Шомурода Уруновича - председателя Бухарского городского суда по уголовным делам
  • Эрматова Хурсанда Аликуловича - контролера Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юсупалиева Улугбека Абдуллаевича - начальника Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

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