В Намангане утепляют многоэтажки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. В ходе подготовки к отопительному сезону в Наманганской области в 430 домах предусмотрено провести текущий ремонт, в 22 – капитальный. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.

В соответствии с постановлением Президента Узбекистана "О мерах по подготовке отраслей экономики к стабильной работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов" особое внимание уделяется ремонту системы отопления, кровли.

На данный момент к зиме подготовлено 375 домов, в ходе работ освоено уже 1,8 млрд. сумов, отмечает руководитель информационной службы областного хокимията Сохибжон Рапиков. Стоит сказать, что 570 из 610 имеющихся в области многоэтажных домов построены до 1991 года.

По его словам, в целях обеспечения бесперебойной подачи тепла проведен ремонт 38 котельных ОПУ "Иссиклик манбаи", а также ремонт и изоляция тепловых коммуникаций.

Для бюджетных организаций выделено более 65,5 тысяч тонн угля, исходя из потребностей населения завезено 154 тысячи тонн угольных брикетов для реализации жителям. Первая партия в 5 тысяч тонн на днях уже поступила в продажу.

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