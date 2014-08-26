В Наманганском кардиоцентре установлен единственный в Ферганской долине ангиограф

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. В предпраздничные дни "сердечники" Ферганской долины получили подарок: Наманганский областной кардиологический центр обзавелся новейшим аппаратом – ангиографом. Ранее подобное чудо техники имелось лишь в столице.

Ангиограф представляет собой рентгеновскую систему, дающую точное высококачественное изображение процессов в сосудах, что позволяет вовремя увидеть болезненные изменения в работе сердца и сердечно-сосудистой системы. Для больных процедура становится быстрой и удобной.

Аппарат стоимостью около 700 тысяч долларов установлен в Наманганском кардиоцентре в исполнение постановления Президента Республики Узбекистан № 1170 "О программе мер по благоустройству и развитию социальной инфраструктуры Намангана". Также в рамках реализации этого документа в кардиоцентр поступило медицинское оборудование 30 наименований.

Ангиограф устанавливали в кардиоцентре специалисты из Турции и России, они же провели и мастер-класс для врачей-кардиологов Акмала Джалилова и Бахтиера Камолиддинова и кардиореаниматолога Аброра Абдуллаева. Эти врачи дополнительно прошли практику в Ташкентском НИИ грудной хирургии им. Вахидова.

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