В целях повышения значимости детских садов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа в Бухаре состоялся семинар на тему "Участие общественности в пропаганде значимости детского воспитания", организованный по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Комитетом женщин Узбекистана в рамках проекта ЮНИСЕФ по пропаганде дошкольного образования.

Мероприятие нацелено на организацию среди населения региона пропаганды по повышению значимости учреждений дошкольного образования в целях увеличения количества воспитанников детских садов.

В нем участвовали координатор проекта ЮНИСЕФ М.Хамидова, заместитель хокима области и председатель областного Комитета женщин З.Туева, представители республиканского и областного Комитета женщин Узбекистана, тренер – руководитель центра социальной защиты семьи "Ойдин нур" М. Салихова, советники ОСГ по религиозным и духовно-просветительским вопросам области, представители областного и городского отделений фонда "Махалля", сотрудник Бухарского РО НИМФОГО.

Вступительным словом мероприятие открыла заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин З.Туева. В частности, отмечалось, что основной задачей данного проекта является повышение среди населения области актуальности дошкольного образования при содействии советников органов самоуправления граждан.

В ходе мероприятия тренерами были разъяснены основные направления дошкольного образования, подчеркнуто, что дошкольное образование повышает потенциал ребенка. Также, отмечалось, что в настоящее время необходимо организовать грамотную агитацию среди граждан в целях широкого привлечения детей к дошкольному образованию.

В процессе семинара его участники разделились на несколько группы и продолжили мероприятие в форме открытых бесед.

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