Посол Алжира посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики Рамданом Мекдуда, который в июле был назначен дуайеном (старшим дипломатом) всего дипломатического корпуса в Ташкенте.

Повестка беседы включала в себя обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-алжирского сотрудничества в двустороннем формате, взаимодействия в рамках многосторонних организаций, а также обмен мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По просьбе посла также были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью дуайена дипломатического корпуса.

Напомним, что до Рамдана Мекдуда дуайеном всех дипломатических миссий зарубежных государств, аккредитованных в Ташкенте, был посол Малайзии Абдул Азиз бин Харун, который в середине июля завершил свою миссию в Узбекистане.

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