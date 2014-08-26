В рамках празднования Дня независимости

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа в Каганском районе Бухарской области по инициативе Каганского районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", при содействии общественного фонда "Махалля" было организовано духовно-просветительское мероприятие под девизом: "Люблю тебя, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!".

В мероприятии, организованном в рамках Постановления Президента Республики Узбекистан "О подготовке и проведении 23-летия Государственной независимости Республики Узбекистан", приняли участие жители махаллей района, представители политических партий, фонда "Махалля", хокимията, ОДМ "Камолот", отдела народного образования, органов внутренних дел, депутаты областного, районного Кенгаша народных депутатов и СМИ.

Выступившие проинформировали участников о целях и задачах Государственной программы "Год здорового ребенка", Постановления Президента Республики Узбекистан "О подготовке и проведении 23-летия государственной независимости Республики Узбекистан", целях и задачах партии, направленных на повышение политической грамотности, гражданского самосознания населения.

Участники мероприятия подчеркнули, что в результате продуманной политики реализации "узбекской модели" развития в стране достигнуты огромные результаты во всех сферах жизни общества, позволяющие осуществлять сильную социальную политику по поддержке, а также оказание моральной и материальной поддержки социально-уязвимых слоев населения.

В ходе мероприятия были отмечены проводимые работы в стране для сохранения мира и стабильности, а также достигнутые успехи за годы независимости во всех сферах общества.

В рамках мероприятия был накрыт праздничный стол для малообеспеченных семей и организована концертная программа.

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