В Наманганской области запущена новая автогазонаполнительная станция

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Дня независимости Узбекистана в махалле "Тепасарой" кишлака Ёркурган Уйчинского района Наманганской области пущена в строй новая автогазонаполнительная станция (АГНКС) ООО "Мухлиса МНМ". На станции нашли работу 40 человек.

Как рассказывает управляющий АГНКС Носиржон Мурадов, здесь одновременно могут заправляться топливом 10 автомобилей. Строительство станции обошлось, по его словам, в 2 миллиарда сумов.

На АГНКС имеются столовая, комната отдыха и душевые для персонала. Для пассажиров построена крытая площадка для ожидания, кафе-мороженое и магазин. Так что время ожидания, пока заправится машина, они могут провести с пользой.

Добавим, что махалля "Тепасарой" расположена на весьма оживленной автотрассе Наманган – Уйчи – Учкурган.

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