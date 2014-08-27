Наманганские больницы оснащаются новым оборудованием

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. В ходе реализации проекта "Совершенствование системы здравоохранения" ("Здоровье-3"), утвержденного постановлением Президента Узбекистана Ислама Каримова в 2011 году, в Наманганскую область поступило 28 видов медицинской аппаратуры и литературы на более чем 3 млрд. сумов.

Такие данные приводит директор регионального бюро проекта "Здоровье-3" Дильмурод Кодиров, подводя промежуточные итоги выполнения постановления главы государства.

Так, в центральных районных больницах Мингбулака и Янгикургана установлено новое цифровое рентгеноборудование. При этом каждое районное медицинское объединение (так сейчас называются центральные райбольницы) оснащено дигитайзером (дополнительным устройством для получения рентгеновских изображений внутренних органов), двумя аппаратами УЗИ, аппаратами эндоскопии и гастроскопии, дефибрилляторами с монитором, стресс-системой с велоэргометром, ИФА-анализаторами, 16-канальными аппаратами ЭЭГ, автоклавами, холодильниками для хранения плазмы, крови, ее компонентов и вакцин.

Также все больницы области обеспечены комплектами оборудования для утилизации отходов и трехфазными генераторами электрического тока на случай внезапного отключения электроэнергии.

УЗИНФОРМ