Наманганская милиция бдит в канун праздника

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники наманганской милиции в ходе подготовки к торжествам, посвященным 23-летию независимости Республики Узбекистан, несут службу в усиленном режиме. Делается все, чтобы главный праздник страны прошел спокойно, без нарушений правопорядка.

"Большое внимание уделяется паспортному контролю, пресечению ввоза оружия и взрывчатых веществ, наркотиков. Также мы проводим профилактические беседы и другие мероприятия в махаллях в тесном контакте с органами самоуправления и службой профилактики правонарушений, посбонами ("стражами махалли") и общественностью", – поясняет командир батальона майор Мамасоли Рахмонов.

"Стоит сказать, что число преступлений, среди которых немало тяжких и особо тяжких, значительно снизилось. В то же время раскрываемость существенно возросла", – отмечает начальник управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка полковник Улугбек Иминов.

Он также добавляет, что с начала этого года органами внутренних Наманганской области проведены мероприятия по борьбе с проявлениями международного терроризма, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими преступлениями.

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