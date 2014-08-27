Делегация МИД Узбекистана вернулась из Пекина

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа в делегация Министерства иностранных дел Узбекистана приняла участие в прошедшем в Пекине узбекско-китайском "круглом столе", который был организован Всекитайской ассоциацией по содействию дружбе в целях обсуждения актуальных вопросов региональной безопасности.

В ходе мероприятия представители государственных структур, аналитических институтов и исследовательских центров Узбекистана и Китая обменялись мнениями по повестке дня, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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