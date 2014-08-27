В Бухаре обсуждены изменения в защите прав потребителей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа в Бухаре по инициативе Бухарского областного отделения Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана была организована конференция с участием представителей районных, городских отделений федерации, сотрудников областного РО НИМФОГО и СМИ.

Мероприятие было организовано в целях обсуждения вносимых изменений и дополнений в устав областного, районных и городских отделений Федерации общества защиты прав потребителей, а также избрания делегатов на внеочередную республиканскую конференцию федерации.

В процессе мероприятия уделено большое внимание изменению логотипа федерации, были выдвинуты предложения по внесению в устав полномочий о рассмотрении отделениями федерации заявлений потребителей без направления их в соответствующие органы.

Кроме этого, обсуждены предписания Постановления Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2013 года № 2085, а также вопросы обеспечения соответствия устава и инструкции федерации нормам действующего законодательства.

В завершение мероприятия представители областного отделения федерации ответили на вопросы участников конференции, касающиеся деятельности организации.

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