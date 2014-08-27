В Бухаре активно празднуют государственную независимость

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа в Каракульском районе Бухарской области прошло мероприятие, посвященное празднованию 23-летия государственной независимости Республики Узбекистан, организатором которого выступил общественный фонд "Махалля".

В мероприятии, нацеленном на пропаганду идеи национальной независимости, положительных преобразований в стране, приняли участие жители махаллинских сходов граждан района, представители районного культурно-просветительского центра, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот" и другие.

В процессе мероприятия присутствующим было рассказано о достижениях Узбекистана за годы независимости, разъяснены проводимые в стране демократические реформы. Наряду с этим, отмечена необходимость приложения всеобщих усилий для сохранения и передачи будущему поколению царящих в стране мира и благополучия.

В заключительной части встречи для ее участников состоялась концертная программа.

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