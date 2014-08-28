"Вопросы эффективного взаимодействия информационных служб со СМИ и общественностью"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Прошедший на эту тему 27 августа в Бухаре семинар-тренинг, организованный областным хокимиятом, был нацелен на дальнейшее повышение навыков сотрудников информационных служб органов государственной власти и управления при работе с региональными корреспондентами различных СМИ.

В семинаре участвовали представители информационных служб и органов государственной власти и управления области, региональные корреспонденты электронных и печатных СМИ, специалисты РО НИМФОГО и другие.

Участники мероприятия обсудили состояние работы пресс-служб хокимиятов, государственных организаций и учреждений Узбекистана на сегодняшний день. Отмечены аспекты профессиональной деятельности в информировании общественности о деятельности госорганов, приведен сравнительный анализ с предыдущими годами состояния активности информационных служб в проведении мероприятий для журналистов.

В ходе семинара также уделено внимание вопросам развития Единого портала интерактивных государственных услуг. Пресс-секретарям разъяснили требования, предъявляемые к официальным веб-сайтам госорганов, а также особенности подготовки материалов для публикации на их страницах.

В ходе практической части тренинга участников обучили методам подготовки пресс-релизов, организации пресс-конференций и интервью для журналистов. В дискуссиях по обсуждаемым темам участниками были подняты вопросы, касающиеся работы и сроков рассмотрения обращений граждан.

В конце семинара представители пресс-служб государственных органов подняли основные проблемы в деятельности пресс-секретарей, а также обменялись мнениями по их решению.

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