В Нанкине завершились юношеские олимпийские игры

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в китайском Нанкине завершились 2-е юношеские Олимпийские игры, стартовавшие 16 августа. На торжественной церемонии закрытия игр эстафета была передана столице Аргентины, Буэнос-Айресу. В молодежных соревнованиях приняли участие 3878 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 204 стран мира.

Узбекистан на турнире представляли 28 спортсменов, которые боролись за медали в таких видах спорта как бокс, плавание, гимнастика, дзюдо, таэквондо, борьба, стрельба, тяжелая атлетика, гребля, настольный теннис, гонки на каноэ и каяке.

Золотые медали на счет сборной страны записали Ильхом Бахромов в греко-римской борьбе (весовая категория 42 кг), а также боксер Бектемир Мелкузиев (супертяжелая весовая категория от 91 кг), ставший знаменосцем узбекской команды на открытии игр.

"Серебро" игр досталось таэквондистке Умиде Абдуллаевой (от 63 кг), штангисту Фарходбеку Собирову (85 кг), боксеру Сулаймону Латипову (46-49 кг).

Бронзовые награды завоевали дзюдоист Сухроб Турсунов (до 66 кг), штангист Адхамжон Эргашев (56 кг), художественный гимнаст Тимур Кадыров.

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