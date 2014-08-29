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Сенаторы провели очередное пленарное заседание
29.08.2014 11:16

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа в Ташкенте открылось 15-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана, которое прошло с участием приглашенных членов Кабинета Министров, руководителей министерств и ведомств, представителей общественных организаций, а также журналистов. Заседание вел председатель Сената Олий Мажлиса Илгизар Собиров.

В первый день заседания были рассмотрены и одобрены законы:

  • "О социальном партнерстве", разработанный во исполнение Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране в сфере формирования и развития институтов гражданского общества с целью конкретизации организационно-правовых механизмов взаимодействия государственных органов с ННО, прежде всего, в разработке и реализации программ социально-экономического развития, решении гуманитарных проблем, защите прав, свобод и интересов различных слоев населения и других социально значимых проблем на местах. В частности, законом предусматриваются такие основные сферы социального партнерства, как социальная защита, поддержка и повышение социальной активности населения, обеспечение занятости, развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, охрана окружающей среды и здоровья населения, формирование гармонично развитого и здорового молодого поколения, охрана материнства и детства, защита прав женщин, повышение правовых знаний, правосознания и правовой культуры населения и другие. В целях укрепления социального партнерства при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента будут созданы общественные фонды по поддержке ННО и других институтов гражданского общества, а также соответствующие общественные комиссии из числа депутатов представительных органов власти на местах, представителей соответствующих подразделений хокимиятов, органов юстиции и финансов, ННО.
  • "О коммерческой тайне", разработанный в рамках реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2011 года "О дополнительных мерах по защите национальных информационных ресурсов" и постановления Кабинета Министров от 7 ноября 2011 года "О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2011 года № ПП–1572 "О дополнительных мерах по защите национальных информационных ресурсов" в целях обеспечения защиты и использования коммерческой тайны, отнесения информации к категории коммерческой тайны, ее систематизации, обеспечение защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов в условиях рыночной конкуренции.
  • "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О биржах и биржевой деятельности", разработанный в рамках реализации Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране и призванный создать условия для действия единой правоприменительной практики в вопросах биржевой деятельности и работы бирж, а также механизмы для интеграции отечественного биржевого рынка в мировой биржевой рынок.
  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", разработанный с целью дальнейшего совершенствования действующего законодательства в социально-экономической, общественно-политической и судебно-правовой сферах и подготовленный в соответствии с решениями Президента Республики Узбекистан, в том числе Указом Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2014 года "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан", Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 25 июня 2014 года "О Программе законотворческих работ по реализации поправок к Конституции Республики Узбекистан".  Законом вносятся изменения и дополнения в ряд законов: "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан", "О микрофинансировании", "О страховой деятельности", "О валютном регулировании", "О средствах массовой информации", "Об охране природы", "Об информатизации", Таможенный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административной ответственности, другие акты законодательства.

Также на заседании был рассмотрен отчет Генерального прокурора Республики Узбекистан о состоянии и мерах по дальнейшему усилению прокурорского надзора за соблюдением действующего законодательства по обеспечению прав и свобод человека, обеспечению верховенства закона, укреплению законности, конституционного строя Республики Узбекистан, предупреждению и профилактике правонарушений, а также контролю за исполнением законов Республики Узбекистан, указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, решений Кабинета Министров, направленных на реализацию важнейших государственных программ, в том числе в сфере поддержки и развития предпринимательской деятельности, фермерских, дехканских хозяйств, недопущение фактов незаконного вмешательства в их деятельность, содействие занятости населения, трудоустройства молодежи и выпускников колледжей и лицеев, эффективное обеспечение соблюдения прав граждан на достойные условия труда, квалифицированное медицинское обслуживание, а также надежную защиту жизни и здоровья граждан от преступных посягательств, действенную реализацию их прав на судебную защиту, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

В докладе были отмечены и недостатки при работе с обращениями граждан, выявленные в деятельности министерств сельского и водного хозяйства, высшего и среднего специального образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения и других государственных органов. Было рассказано и о деятельности по доведению до непосредственных исполнителей сути и требований вновь принятых нормативно-правовых актов, обеспечению точного и единообразного применения ими норм законодательства, а также повышению правовой культуры населения. Кроме того, сообщалось о создании в текущем году в соответствии с Указом главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения исполнения законодательства" в структуре Генеральной прокуратуры Главного управления по надзору за исполнением законодательства.

Затем сенаторы заслушали отчет председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан о деятельности ЦБ в 2013 году, которая была направлена на выполнение программных задач, намеченных в докладе Президента Республики Узбекистан на заседании Кабинета Министров 18 января 2013 года, по обеспечению устойчивого развития и надежности банковской системы страны и расширению ее участия в финансовой поддержке высоких темпов экономического роста, макроэкономической сбалансированности, модернизации, технического и технологического обновления и диверсификации экономики.

Согласно приведенным в отчете данным, достаточность капитала банковской системы страны сохраняется на уровне, превышающем минимальные международные стандарты в 3 раза, а ее ликвидность - в 2,2 раза выше нормативных требований. Активы банков, а также общий объем кредитов, направленных в реальный сектор экономики, в отчетном году выросли на 30 процентов. При этом доля кредитов, выданных на инвестиционные цели, увеличилась в 1,25 раза. Объем выданных субъектам малого бизнеса кредитов составил 7 триллионов сумов, что в 1,3 раза больше, чем в 2012 году. В том числе объем микрокредитов увеличился в 1,3 раза и составил 1,4 триллиона сумов.

Общий объем депозитов в коммерческих банках в течение 2013 года увеличился на 30,2 процента. В результате на сегодняшний день все банки Узбекистана признаны международными рейтинговыми агентствами как устойчивые банки с рейтинговой оценкой "стабильный".

УЗИНФОРМ

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