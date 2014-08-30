Узбекский лидер совершил рабочую поездку по столице

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов совершил рабочую поездку по столице, предпринятую с целью ознакомления с объектами строительства, которые предстоит сдать к отмечаемому в понедельник главному национальному празднику - Дню независимости.

В программу осмотра главы государства были включены новый современный мост на пересечении улиц Абдуллы Кадыри и Лабзак в Шайхантахурском районе, который призван разгрузить дорожное движение в этом районе, новая четырехполосная обводная дорога в Алмазарском и Шайхантахурском районах, которая связывает улицы Фароби, Карасарай, Сагбан, Себзар и Лабзак, здания республиканской специализированной детско-юношеской шахматной школы и Академии государственного управления при Президенте.

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