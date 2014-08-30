Турнир по муайтаю в честь праздника независимости

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. В Чартакском районе Наманганской области в минувшие выходные состоялся республиканский турнир по муайтаю среди юношей и девушек 16 – 17 лет.

Этот турнир прошел под девизом Дня независимости – "Люблю тебя, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!", а участвовали в нем свыше 70 спортсменов из Каракалпакстана, всех областей и столицы страны.

По итогам состязаний, прошедших в 11 весовых категориях, первое место общекомандное место заняли представители Наманганской области.

Призовые места также завоевали посланцы Республики Каракалпакстан, Ташкентской и Бухарской областей и Ташкента.

УЗИНФОРМ