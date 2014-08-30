Первый успех наманганского баскетбола в третьем тысячелетии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сборная Наманганской области Узбекистана победила на республиканском турнире среди учащихся ДЮСШ 1999 – 2000 годов рождения. Соревнование проходило в Чирчике и завершилось в воскресенье. Этот успех стал первым для наманганского юношеского баскетбола за почти 20 лет.

На пути к финалу наманганцы переиграли соперников из Нукуса, столицы и Ферганы. А в решающем матче им противостояла сборная Бухарской области. "Но и она не устояла", – говорит один из тренеров команды Фаррух Саркиев.

Сборная области была сформирована из воспитанников ДЮСШОР №№ 1 и 3 Намангана и ДЮСШ № 9 Наманганского района. Честь области успешно защитили Шухрат Муродходжаев, Дониер Абдуллаев, Тимур Зокиров, Эльер Инамов, Бахтиер Насреддинов, Махмуджон Джурабаев и Ойбек Бекпулатов.

Примечательно, что перед отъездом коллектив ДЮСШ № 9 Наманганского района под руководством Фарруха Саркиева победил в первенстве области среди юношей 2000 – 2001 годов рождения.

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