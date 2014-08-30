Посол США поздравил узбекистанцев с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Пресс-служба посольства США распространила поздравление главы американского диппредставительства в Ташкенте в связи с отмечаемым 1 сентября Днем независимости Узбекистана.

"Я присоединяюсь к сердечным поздравлениям и добрым пожеланиям народа Соединенных Штатов Америки и Президента Барака Обамы народу вашей прекрасной страны по случаю 23-й годовщины независимости Узбекистана", – говорится в документе.

Далее господин Крол дает оценку свершениям Республики: "Узбекистан добился многого за свои сравнительно короткие 23 года независимости. Несмотря на сложные внешние и внутренние обстоятельства Узбекистан смог наладить стабильную работу политических и экономических институтов, а также обеспечить безопасность своего народа. Соединенные Штаты продолжают оставаться надежным партнером Узбекистана, так как наши страны сталкиваются со схожими во многом проблемами. Мы нацелены на совместную работу и углубление наших отношений по всем направлениям – начиная от вопросов торговли и региональной безопасности и заканчивая вопросами экономического развития и культурных связей".

В заключение послания американский дипломат пожелал всему народу Узбекистана мира, счастья, процветания и крепкого здоровья.

УЗИНФОРМ