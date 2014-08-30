В Намангане борются за чистоту воздуха

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области успешно проходит второй этап месячника "Чистый воздух". Он начался 10 августа.

Как говорит главный специалист областного комитета охраны природы Абдухамид Бобомирзаев, совместно с работниками службы безопасности дорожного движения облУВД проводятся рейды, ведется контроль за техническим состоянием автотранспорта.

Отметим, что при этом используется специальное оборудование и газоанализаторы, принимаются меры по устранению недостатков. Уделяется внимание и качеству проведения предрейсового технического контроля в автохозяйствах.

Также в области продолжается работа по переводу автомобилей для работы на газовое топливо. Например, предприятиями "Автогаз", "Модернгазавтосервис" переоборудовано 227 автомобилей, предприятием "Чусттрансэкспедицияси" – 80.

Благодаря усилиям защитников природы и реализации программы по переводу автотранспорта на газ сократились объемы продуктов выхлопа, попадающие в атмосферу.

Завершится месячник 10 сентября. Первый этап прошел в Узбекистане с 10 апреля по 10 мая.

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