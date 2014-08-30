В Намангане прошел конкурс ремесленников в рамках предметного месячника

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Конкурс "Ҳунарманд устозлар" ("Мастера-ремесленники") прошел в среду в Наманганском областном институте повышения квалификации педагогических кадров в рамках предметного месячника по трудовому воспитанию, музыки и физической культуре.

Участники успешно справились с заданиями и ответили на все вопросы, заодно подготовили выставку ремесленных изделий.

По итогам конкурса наиболее активные педагоги были награждены почетными грамотами.

Попутно участники творческого соревнования получили возможность пообщаться с коллегами, обменяться мнениями, опытом.

"Так, отмечалось, что при обучении ребят трудовым навыкам нужен особый подход, в частности, исходя из наклонностей учеников можно учить их основам народных ремесел, работе на компьютере и другим специальностям", – говорит одна из участниц конкурса преподаватель трудового воспитания школы № 11 Намангана Мавлудахон Косимова.

Конкурс был подготовлен заведующим кафедрой физкультуры и прикладных дисциплин Нематжоном Акбаровым и слушателем института – преподавателем трудового воспитания школы № 39 Наманганского района Ахаджоном Абдуллаевым.

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