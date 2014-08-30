В историческом клубе отметили 300-летие первой победы русского флота

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Очередное заседание исторического клуба при Российском центре науки и культуры в Ташкенте, состоявшееся в среду, 27 августа, было посвящено 300-летию первой в российской истории морской победе русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут.

Предварительно в фойе все участники и гости могли познакомиться с фотовыставкой "Современная Россия", сообщает пресс-служба РЦНК.

Участники заседания, среди которых были военные атташе дипломатических миссий, аккредитованных в Узбекистане, историки Института истории АН Узбекистана, краеведы, представители творческой интеллигенции и молодежь, узнали много интересных фактов о славной битве русских моряков 18-го века.

Почетным гостем торжественного собрания стал капитан 1-го ранга в отставке Нурали Джуматаев, служивший на Северном флоте.

Открывший вечер руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Валерий Кайер отметил, что 9 августа – день победы под Гангутом – признан Днем воинской славы России.

Выступивший в роли модератора заседания исторического клуба Василий Костецкий провел для всех собравшихся презентацию книг о Вооруженных силах и флоте России, редкими и уникальными экземплярами которых располагает библиотека РЦНК в Ташкенте.

После чего участникам встречи был показан 20-минутный документальный фильм, рассказывающий о деталях сражения у мыса Гангут, его историческом значении в судьбе Российского государства.

Затем результатами своих изысканий поделились авторы докладов: научный сотрудник Национального Университета Узбекистана Оксана Пуговкина, известный ташкентский писатель и журналист Борис Голендер, кандидат экономических наук Виктор Ивонин, историк, публицист, заведующий кафедрой исторических наук Юрий Флыгин.

После оживленной дискуссии все сошлись, что победа у мыса Гангут стала ярким событием в истории российского флота, шагом к становлению России как сильной державы.

УЗИНФОРМ