Наманганский профсоюз наградил активистов

Наманганский профсоюз наградил активистов31.08.2014 10:29
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. В четверг праздничное мероприятие в честь Дня независимости провел Наманганский городской совет профсоюза работников образования, науки и культуры.
Собрание под лозунгом "Ягонасан мукаддас Ватаним, севги ва садокатим сенга бахшида, гузал Узбекистоним!" ("Люблю тебя, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!") прошло в зале заседаний Наманганского областного объединения профессиональных союзов.
Председатель профсоюза Мухайе Гафарова поздравила участников с приближающимся Днем независимости Узбекистана, отметила успехи и проблемы профсоюзных организаций, которые ведут большую работу по защите интересов граждан.
А научный сотрудник регионального отделения Независимого института по мониторингу формирования основ гражданского общества (НИМФОГО), доцент НамГУ Бахтиер Исаков подчеркнул, что нужно ценить мир и стабильность в стране.
В заключение были вручены профсоюзным активистам и преподавателям колледжей почетные грамоты и ценные подарки.
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