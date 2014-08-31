Наманганский профсоюз наградил активистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. В четверг праздничное мероприятие в честь Дня независимости провел Наманганский городской совет профсоюза работников образования, науки и культуры.

Собрание под лозунгом "Ягонасан мукаддас Ватаним, севги ва садокатим сенга бахшида, гузал Узбекистоним!" ("Люблю тебя, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!") прошло в зале заседаний Наманганского областного объединения профессиональных союзов.

Председатель профсоюза Мухайе Гафарова поздравила участников с приближающимся Днем независимости Узбекистана, отметила успехи и проблемы профсоюзных организаций, которые ведут большую работу по защите интересов граждан.

А научный сотрудник регионального отделения Независимого института по мониторингу формирования основ гражданского общества (НИМФОГО), доцент НамГУ Бахтиер Исаков подчеркнул, что нужно ценить мир и стабильность в стране.

В заключение были вручены профсоюзным активистам и преподавателям колледжей почетные грамоты и ценные подарки.

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