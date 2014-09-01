В рамках подготовки к парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 29 августа в Бухаре по инициативе Бухарского областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" была организована беседа за "круглым столом" на тему "О подведении итогов выполнения предвыборных программных целей партий 2009 года и основных подходах к подготовке программных документов к предстоящим выборам".

В мероприятии участвовали руководители и работники аппарата, председатели областного, районных и городских Кенгашей партии, члены депутатских групп партии в местных Кенгашах народных депутатов, сотрудники хокимията и СМИ.

В ходе "круглого стола" участникам была предоставлена информация об осуществлении предвыборных задач ДП "Миллий тикланиш" в ходе подготовки к выборам 2009 года. Была отмечена необходимость изучения недостатков в ходе предыдущей предвыборной кампании в целях должной подготовки к предстоящим выборам.

Вместе с этим, отмечено, что при осуществлении программных целей партии необходимо исходить из интересов электората ДП "Миллий тикланиш". Предлагалось выявлять проблемы электората при помощи работников органов самоуправления граждан, ОДМ "Камолот" и Комитета женщин. Вместе с этим, была подчеркнута необходимость повышения активности депутатских групп и усиленной работы с кандидатами в депутаты, их уполномоченными представителями и наблюдателями от партии.

После выступлений участниками были выдвинуты предложения по эффективной организации и проведению предвыборной кампании. В частности, предлагалось усилить работу по повышению квалификации работников партии, должной организации общественных мероприятий на местах и, в целом, реализации предвыборных программных мер.

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