Президент поздравил узбекистанцев с главным национальным праздником

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои состоялись праздничные торжества, посвященные 23-летию государственной независимости Республики Узбекистан, в которых принял участие Президент Ислам Каримов.

На торжественной церемонии перед собравшимися здесь членами правительства, Сената, депутатами, Героями Узбекистана, деятелями науки и культуры, литературы и искусства, передовиками производства, бизнесменами, руководителями общественных организаций, аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций глава государства произнес праздничную речь:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Сегодня наш народ с большим воодушевлением и радостью отмечает поистине самую великую, самую дорогую, незабываемую дату в славной истории нашей страны – 23-летие независимости Родины. Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, мои дорогие, и в вашем лице весь народ Узбекистана с этим замечательным праздником, выразить вам свое глубокое уважение и почтение.

Дорогие друзья!

Сегодня, празднуя День независимости нашей Родины, обретенной нами в чрезвычайно сложных условиях, мы невольно вспоминаем, какие тяжелые испытания нам пришлось пережить, задаемся вопросом, чего мы достигли за столь короткий с исторической точки зрения период времени, кем мы были и кем стали.

Независимость – это священное, ни с чем не сравнимое благо, ее достижение – это великое, судьбоносное событие, принесшее свободу нашему народу, пробудившее наше национальное самосознание, честь и гордость, чувство собственного достоинства, вернувшее нам родной язык, нашу религию, ценности и традиции.

Независимость для нас – это возможность свободно распоряжаться своей судьбой, судьбой своей страны, ее природными, экономическими и интеллектуальными ресурсами, задействовать ее огромный материальный и духовный потенциал на благо нашего народа, занять достойное место в мировом сообществе.

Во времена бывшего тоталитарного режима кто в мире знал, что есть такая прекрасная страна, как Узбекистан, такая нация, как благородный узбекский народ? Кто признавал нас как независимое государство? Кто знал о том, что наша земля – это край огромных, уникальных богатств, родина великих ученых и мыслителей, наследниками какого бесценного достояния и потомками каких выдающихся личностей мы являемся?

Те, кто жил в то время, хорошо помнят, что не было большего унижения и обиды, когда попирались наши национальные ценности, традиции и обычаи, тогда, в составе бывшего СССР, Узбекистан был отсталой аграрной республикой с односторонней, гипертрофированной сырьевой экономикой, разрушительно влияющей на нее монополией производства хлопка.

Можно ли забыть, как продовольственную продукцию, необходимую для удовлетворения самых насущных потребностей населения, мы ценой больших усилий завозили извне? Можно ли забыть, как в последние дни старой системы в республике оставалось муки всего лишь на одну-две недели и наш народ фактически оказался на грани голода?

Но, несмотря на всю эту угнетающую несправедливость и подавляющее воздействие бывшего центра, наш народ не отказался от своих твердых убеждений и жизненных принципов, от всего того, что является для него самым святым и дорогим, и какие бы трудные испытания ему ни приходилось преодолевать, он всегда сохраняет свою честь и достоинство. Об этом никто и никогда не должен забывать.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня, когда мы отмечаем 23-ю годовщину нашей независимости, оценивая результаты неуклонного продвижения по избранному нами пути с целью построить демократическое государство и гражданское общество, войти в число развитых стран мира, считаю своим долгом твердо заявить:

каждый живущий в нашей стране человек, независимо от возраста, национальности, языка и вероисповедания, вправе с высоко поднятой головой сказать, что в проделанной всеми нами колоссальной работе во имя процветания и прогресса нашей общей Родины – Узбекистана есть и его достойный вклад.

Действительно, достигнутые нами успехи – формирование национальной государственности, устойчивые темпы роста экономики в результате осуществляемых широкомасштабных, последовательных реформ, повышение уровня и качества жизни населения, все более преображающийся облик наших городов и сел, возрастающий авторитет страны и широкое признание наших достижений на международной арене – вызывают у всех нас чувство гордости.

В годы независимого развития экономика Узбекистана выросла почти в 5 раз, на душу населения – в 3,7 раза, доходы наших людей на душу населения – как свидетельство роста уровня и качества жизни – в 8,7 раза. Все это является наглядным подтверждением того, что за короткий период наша страна из вчерашней отсталой республики, не способной содержать себя, превратилась в динамично развивающееся современное государство.

Несмотря на продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, годовой рост экономики Узбекистана в последние 10 лет составляет более 8 процентов, при этом она продолжает стабильно развиваться, что в настоящее время можно наблюдать лишь в немногих государствах мира.

В целях развития нашей страны столь высокими темпами, ее модернизации и обновления, осуществления масштабных реформ в экономике было освоено более 180 миллиардов долларов капиталовложений, из них свыше 60 миллиардов долларов – это иностранные инвестиции.

Безусловно, можно привести множество примеров того, что за счет этих инвестиций были созданы широкие возможности, прежде всего для коренных структурных преобразований в экономике, строительства самых современных, высокотехнологичных предприятий, производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, качественного роста потенциала Узбекистана в целом.

Именно в эти годы численность населения страны выросла на 10 миллионов 300 тысяч человек и в настоящее время составляет 31 миллион, что, еще больше повышая человеческий потенциал Узбекистана, формирует мощную основу для достижения все новых и новых высоких рубежей.

Дорогие друзья!

Хочу обратить ваше внимание на то, что при переходе от старой, не оправдавшей себя системы к новой, при построении для этого прочного фундамента мы не принимали опрометчивых, необдуманных решений и четко следовали принципу “Не построив новый дом – не разрушай старого”.

Мы определили наиболее отвечающим нашим условиям и целям выбранный нами эволюционный путь развития – путь поэтапного, последовательного решения поставленных нами перед собой задач, что способствовало успешному преодолению больших испытаний, неизбежных при кардинальном обновлении государства и общества.

Сегодня, по прошествии времени, сама жизнь доказала, насколько правильным для достижения намеченных рубежей был избранный нами путь демократических реформ – глубоко и всесторонне продуманных, признанных мировым сообществом как "узбекская модель" развития, – и в этом все больше убеждаются авторитетные международные институты, даже не совсем лояльные по отношению к нам специалисты и эксперты.

Следует отметить, что самым важным фактором, радующим всех нас, вдохновляющим на новые достижения и дальнейшее продвижение по пути развития и прогресса, прежде всего являются царящие в нашей стране мир и стабильность, межнациональное и гражданское согласие, атмосфера взаимного уважения и добра, изменяющиеся мышление и мировоззрение наших соотечественников, рост их правовой и политической культуры и активности.

Осуществляемая нами работа по дальнейшему повышению духовности в обществе дает свои позитивные результаты, и могу смело утверждать – мы, ни в чем и никому не уступая, добились в этой сфере таких успехов, каким могут позавидовать даже развитые страны, это я считаю нашим самым важным достижением.

Говоря об этом, необходимо подчеркнуть, что мы своевременно определили важнейшим, общенациональным приоритетом воспитание наших детей, являющихся продолжателями начатых нами благородных дел, самостоятельно, по-новому мыслящим, здоровым и гармонично развитым поколением, обладающим твердыми убеждениями и позицией, глубоко овладевшим современными знаниями и профессиями, способным взять на себя ответственность за судьбу своей страны и народа, – и это стало самым верным, дальновидным, полностью оправдавшим себя историческим решением.

Только представьте себе: если бы 17 лет назад мы не приняли программы, совершенно изменившие сферу образования и воспитания, поднявшие ее на качественно новый, современный уровень, то смогли бы мы сегодня достойно отвечать на острые и актуальные требования и вызовы стремительно меняющегося времени, эпохи глобализации, века интернета, все глубже проникающего в нашу жизнь, обеспечить развитие и прогресс страны, поставив перед собой такую высокую цель, как построение государства с великим будущим?

Дорогие мои дети!

Сегодня, обращаясь к вам, собравшимся на этой величественной площади представителям нашего молодого поколения, ко всей молодежи Узбекистана – моим сыновьям и дочерям, хочу искренне, от всего сердца сказать: каждый раз, встречаясь с вами, видя ваши глаза, горящие энтузиазмом, вас, уверенных и целеустремленных, достигаемые вами успехи, я, как и большинство наших соотечественников, чувствую себя окрыленным.

Отрадно, что где бы ни было, в любой сфере – будь то получение знаний, покорение вершин науки, освоение самых современных, востребованных профессий, развитие сферы бизнеса, достижение побед в спорте, благодаря которым высоко поднимается флаг нашей Родины на международных соревнованиях, одним словом, прославление Узбекистана, завоевание мирового признания – вы ярко демонстрируете свою силу и энергию, талант и способности.

Еще одним подтверждением этого служит участие 28 наших молодых спортсменов во II юношеских Олимпийских играх в городе Нанкине, в Китайской Народной Республике, и завоевание ими 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, в общей сложности 10 медалей, что стало достойным подарком молодежи Узбекистана к 23-летию независимости нашей страны.

Дорогие мои дети, никогда не забывайте – достигнутые вами рубежи, ваши успехи, ваше счастье я считаю своим счастьем, счастьем всего нашего народа и готов и дальше делать все возможное для обеспечения вашего будущего, обретения вами достойного места в обществе.

Уважаемые друзья!

Нарастающая в настоящее время напряженность в различных регионах мира, ближнего и дальнего зарубежья, усиливающиеся проявления экстремизма и терроризма, кровопролитие, угрозы и вызовы миру и стабильности – все это, естественно, вызывает у всех нас тревогу и беспокойство.

К огромному сожалению, такие кровавые столкновения и противостояния не предотвращаются и не находят мирного урегулирования, а, напротив, обостряются.

В нынешней чрезвычайно неспокойной, тревожной обстановке самое важное – в каком бы регионе мира ни происходили подобные конфликты – не упускать из поля зрения процесс их зарождения, предотвращать эскалацию и перерастание в войну, одним словом, ситуация всегда должна находиться под постоянным контролем мирового сообщества.

Узбекистан твердо придерживается позиции, что разрешение таких острых противоречий и столкновений возможно только политическим путем и мирными средствами, необходимо неукоснительное соблюдение основных принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и международных норм о недопущении нарушения суверенитета, неприкосновенности границ государств и применения силы.

Само время требует, чтобы в таких сложных условиях все мы были еще более бдительными и внимательными, нашими приоритетными задачами оставались укрепление взаимодействия с ближними и дальними странами, установление взаимовыгодных связей, дальнейшее развитие сотрудничества на пути к объединяющим нас общим целям.

Пользуясь этой возможностью, хочу выразить свое самое искреннее уважение и почтение присутствующим на нашем сегодняшнем праздничном торжестве иностранным гостям, послам зарубежных государств, представителям международных организаций.

От имени нашего народа выражаю вам сердечную признательность за ваше постоянное доброжелательное отношение и сотрудничество с Узбекистаном, желаю всем вам здоровья, мира и процветания вашим странам.

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

В этот прекрасный вечер, мысленно обнимая всех вас, еще раз поздравляю с праздником независимости, желаю всем мира, счастья и благополучия, достатка и изобилия вашим домам, всему нашему народу.

Пусть будет чистым небо над нашей Родиной!

Пусть будет вечной наша независимость!".

По окончании выступления узбекского лидера была показана презентация, демонстрирующая достижения Узбекистана за годы независимости. Завершились торжества праздничным фейерверком.

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