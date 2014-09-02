Установлен новый рекорд Узбекистана по тяжелой атлетике

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября были подведены итоги Кубка Узбекистана по тяжелой атлетике, в котором принимали участие свыше 100 спортсменов со всех регионов страны, а также представители Туркменистана и Кыргызстана, оспаривавшие между собой первенство в различных весовых категориях. Турнир был приурочен к празднованию 23-летней годовщины независимости Республики Узбекистан.

Главным событием состязаний стал новый национальный рекорд, установленный серебряным призером Азиатских игр 2010 года Иваном Ефремовым, который в весовой категории свыше 105 кг в рывке поднял 200 кг. Предыдущий рекорд в этом весе принадлежал семикратному чемпиону страны Игорю Халилову (195 кг).



УЗИНФОРМ