В Шафиркане прошло духовно-просветительское мероприятие

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 30-31 августа в Шафирканском районе Бухарской области в рамках празднования Дня независимости Республики Узбекистан состоялось мероприятие на тему "Мир и благополучие - залог развития нашей Родины".

Цель организованного по инициативе областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" мероприятия заключалась в широкой пропаганде среди населения идеи национальной независимости, исторических достижений во всех областях жизни страны за годы независимости.

В нем участвовали студенты и преподаватели колледжей, руководители областного, районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", депутаты областного, районного Кенгаша народных депутатов, представители фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", культурно-просветительского центра, народного образования и СМИ.

В ходе мероприятия говорилось, что в результате реализации "узбекской модели" развития в стране достигнуты огромные высоты во всех сферах общественной жизни, которые позволяют продвигать сильную социальную политику по поддержке социально-уязвимых слоев населения, подчеркнуто большое значение преемственности поколений в формировании гармонично развитой молодежи.

В ходе мероприятия были отмечены проводимые в стране работы по сохранению мира и стабильности, достигнутые успехи за годы независимости.

В рамках мероприятия была организована концертная программа.

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