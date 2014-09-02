В Бухаре отпраздновали День независимости

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 30 августа по 1 сентября в Бухаре, как и по всей области, проходили торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дню государственной независимости.

Областной, городские и районные хокимияты, фонд "Махалля", ОДМ "Камолот" и другие общественные организации выступили "локомотивами" при организации праздничных торжеств.

Вечером 30 августа в амфитеатре культурного комплекса "Древняя и вечная Бухара" состоялся праздничный концерт, посвященный Дню независимости, на котором с поздравительной речью обратился к жителям Бухары и.о. хокима области М.Эсанов. В своем выступлении он отметил положительные преобразования в Бухарской области за годы суверенитета и выразил свое почтение её жителям за внесенный вклад в укрепление страны. После этого по традиции началась концертная программа с участием видных деятелей культуры, искусства и узбекской эстрады. В нынешнем году из видных певцов столицы Бухару посетили М.Ризаева и С.Рахимхон, задорные песни которых еще больше придали праздничное настроение.

31 августа и 1 сентября в парках культуры и отдыха Бухары, а также периферийных районов и городов области прошли массовые народные гуляния. С раннего утра в центральном парке города имени Саманидов собрались представители фольклорных и танцевальных ансамблей, молодежных вокальных клубов, а также звезды местной эстрады, которые порадовали жителей города праздничными выступлениями.

Не оставили бухарцев равнодушными и выступления циркачей, силачей, канатоходцев и фокусников, прибывших в Бухару из Ферганской долины. Своими яркими и профессиональными выступлениями они оставили незабываемое впечатление у жителей и иностранных гостей города.

Праздничный дух Дня независимости можно было заметить и 2 сентября - в День знаний в улыбках учеников образовательных учреждений и их родителей. Во всех учебных заведениях области в этот день состоялась торжественная линейка, зазвучал государственный гимн и прогремел первый звонок на первое занятие нового учебного года.

Таким образом, в Бухарской области завершился очередной летний каникулярный период, о котором до следующего года будут напоминать прошедшие торжества в честь 23-годовщины государственной независимости страны.

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