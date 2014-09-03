



Белорусский посол посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Николаем Клакевичем. В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений, в том числе взаимодействия Узбекистана и Беларуси в рамках региональных структур, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Напоним, что Н.Клакевич является главой дипломатической миссии Беларуси с конца февраля текущего года, до него этот пост с 2008 года занимал Игорь Сокол. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи