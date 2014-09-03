Делегация МИД Узбекистана отправляется в Великобританию

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация министерства иностранных дел Узбекистана во главе с руководителем ведомства Абдулазизом Камиловым отправляется в Уэльс (Великобритания), где 4 сентября пройдет заседание по Афганистану в рамках очередного саммита Организации Североатлантического договора (НАТО).

Поездка предпринята по приглашению генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Основными темами саммита станут обсуждение кризиса на Украине, ситуации в Афганистане, а также вопросы финансирования деятельности Альянса.

Напомним, что официальные партнерские отношения с НАТО были установлены Узбекистаном в декабре 1991 года. В январе 2011 года во время встречи в Брюсселе президента Узбекистана Ислама Каримова и главы Североатлантического союза Андерса Фог Расмуссена была достигнута договоренность об открытии представительства НАТО в Ташкенте. Кроме того, в мае этого года в Ташкенте было открыто Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, а также депозитарная библиотека НАТО при Университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана.

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