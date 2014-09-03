В школу Дустабада пришло 270 первоклашек

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 2 сентября, в одной из старейших в Республике школ – школе № 11 Дустабада Ташкентской области – 270 малышей пришли "первый раз в первый класс".

Первый выпуск в этой школе состоялся еще 110 лет назад – в 1904 году. Создано было это образовательное учреждение на базе церковно-приходской школы Солдатского (так тогда назывался Дустабад).

"Нынешний год примечателен для школы еще и тем, что летом здесь прошла реконструкция: обновлен спортзал, столовая, учительская и другие помещения. Ученики пришли в свежевыкрашенные и побеленные классы", – отметила на торжественной линейке, посвященной началу учебного года и Дню независимости Узбекистана директор школы Нилюфар Курбанова.

Сейчас в этой школе обучаются 1600 ребятишек Дустабада. Премудрости наук им преподают 68 педагогов, все они с высшим образованием, многие имеют высшую категорию.

Обучение здесь ведется на русском и узбекском языках. Так, из принятых первоклашек половина пришла в узбекские, а половина – в русские классы. Впрочем, местные ученики свободно говорят на обоих языках, да еще и по-английски.

Торжественная линейка завершилась традиционным первым звонком. А первый урок во всех классах был уроком независимости.

В Дустабаде проживают примерно 20 человек, около 2 тысяч из них – русскоязычные. Здесь активно действует Русский культурный центр, возглавляет который преподаватель истории школы № 11 Геннадий Зубков.

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