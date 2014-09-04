Подготовка будущих политтехнологов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в Бухаре состоялся семинар-тренинг по эффективной подготовке политических технологий УзЛиДеП в ходе парламентских выборов, организованный Бухарским областным Кенгашем УзЛиДеП.

В мероприятии, нацеленном на обеспечение эффективного участия в предвыборной кампании кандидатов от УзЛиДеП в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, приняли участие представители районных и городских Кенгашей УзЛиДеП, депутаты городских и районных Кенгашей народных депутатов и другие.

В процессе семинара его участникам были освещены современные политические технологии, вопросы обеспечения имиджа кандидата, технологии предвыборной агитации, реализации эффективного выступления кандидата в СМИ, а также технологии использования тактических методов по осуществлению предвыборной кампании.

Также в ходе тренинга для будущих политических технологов были представлены презентации в малых группах по проведению запоминающихся встреч с электоратом, изложению своего мнения и т.д. Вместе с этим, в рамках тренинга были продемонстрированы сценические представления по организации интервью кандидатов в СМИ с помощью видеокамер.

В целом тренинг прошел в конструктивном духе. Будущие политические технологи проявили большой интерес к разъясненным им политическим технологиям.

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