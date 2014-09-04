В целях повышения активности молодежных "крыльев"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в Бухарском районе Бухарской области Узбекистана состоялось мероприятие для представителей молодежных "крыльев" местных Кенгашей политических партий, в котором приняли участие представители районного хокимията, сотрудники политических партий района, активисты молодежных и женских "крыльев" Кенгашей политических партий, представители СМИ.

В ходе мероприятия отмечено, что сегодня очень важна роль политических партий в повышении социально-политической активности молодежи, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Кроме этого, подчеркнута актуальность таких проблем как трудоустройство молодежи, женщин, развитие мировоззрения и повышение знаний молодежи, привлечение их в ряды партий и молодежных движений.

В заключение мероприятия даны рекомендации по привлечению молодежи в ряды партий, учитывая при этом интересы и взгляды молодых людей, а также определена необходимость разработки эффективной стратегии в работе молодежных и женских "крыльев" местных Кенгашей политических партий.

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