В Туракургане обновили здание детского отделения райбольницы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Туракургане ко Дню независимости Узбекистана было сдано в эксплуатацию реконструированное в соответствии с современными требованиями здание детского отделения районного медицинского объединения на 60 койко-мест.

Выступивший на торжестве хоким Наманганской области Баходир Юсупов отметил, что в стране особое внимание уделяется охране здоровья населения, в частности, женщин и детей.

"Я проработал педиатром более 40 лет. Но только в годы независимости осуществляются такие большие преобразования, государством проявляется большое внимание развитию сферы медицины. Любой врач счастлив работать во имя укрепления здоровья населения в подобных современных условиях", – сказал 84-летний ветеран труда Мамадали Джураев.

"Жителей района радует, что здание детского отделения было реконструировано и оснащено современным оборудованием", – отметила на мероприятии руководитель фермерского хозяйства "Хадичахон ая", Герой Узбекистана Халчахон Мирзаева.

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